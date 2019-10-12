Вулкан Старс – лучшее казино современности

Казино Вулкан Старс пользуется огромной популярностью среди русскоязычных азартных игроков за широкий ассортимент игр, качественный софт и удобные способы пополнения депозита. Атмосфера нашего онлайн казино максимально приближена к таковой в реальном игорном заведении, что позволяет игрокам почувствовать себя там не выходя из дома.

Несмотря на это, забудьте о всех недостатках, связанных с настоящими казино: физической удаленностью, строгими требованиями к дресс-коду, фактором человеческой ошибки и так далее. Вулкан Старс официальный сайт полностью исключает это, ведь у нас:

можно играть когда угодно и откуда угодно.

получите более сотни увлекательных азартных игр на любой вкус.

всегда можно рассчитывать на оперативную и компетентную помощь службы поддержки.

никогда не станете «жертвой» неисправного слота или колеса рулетки, поскольку все исходы определяются генератором случайных чисел.

Как начать играть в игровом клубе Вулкан Старс

Чтобы начать играть на реальные деньги, вам понадобится пройти несложную процедуру регистрации, придумав надежный пароль и указав адрес электронной почты. Игровой клуб Вулкан Старс имеет очень низкий порог входа, ведь минимальный депозит начинается от 50 рублей – стать его полноправным участником сможет абсолютно каждый гемблер. Пополнить счет можно любым удобным для вас способом:

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банковскими карточками «VISA» и «MasterCard»;

электронными кошельками «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi»;

переводом по SMS-сообщению;

оплатой в платежных терминалах.

Также вы можете играть в демо-режиме без прохождения регистрации, что идеально подходит для новичков, только познающих азы гемблинга.

Вулкан Старс казино — официальный сайт азартных игр

Давно минули времена, когда в игорном заведении можно было сыграть только на «одноруких бандитах» или на рулетке. В нашем онлайн казино каждый гемблер найдет интересное для себя азартное развлечение, ведь их выбор ограничивается лишь его фантазией. По сюжетной направленности все слоты делятся на пять категорий:

Фрукты.

Древний Египет.

История.

Путешествия.

Тайны и загадки.

Например, классический представитель «фруктовой» категории, игровой автомат «Bananas Go Bahamas», предлагает игрокам отправиться на тропические острова, испить кокосовых коктейлей, чтобы самым легким и расслабляющим способом получить выигрыш. В Вулкан Старс его принесет выпадение ярких и сочных фруктов – клубничек, ананасов, апельсинов и бананов.

Интересные и важные особенности азартных игр

В Вулкан Старс игровые автоматы обладают двумя важными параметрами – уровнем отдачи и дисперсией.

Уровень отдачи (RTP – Return To Player) показывает, какой процент от сделанных игроком ставок возвращается ему назад при гемблинге на длинной дистанции. На наших слотах он нередко превышает стандартные значения в 95% и порой доходит до 98%.

Ассортимент игр Вулкан Stars

Дисперсия отвечает за распределение выплат на эмуляторе: будут ли они частыми и мелкими, крупными и редкими или нечто средним между ними. В казино Вулкан Старс вы встретите игровые автоматы с разным распределением выигрышей и обязательно найдете такие, которые будут соответствовать вашим ожиданиям.

Производители софта и гарантия честности

В Vulcan Stars доступны слоты от ведущих вулкан старс игровые автоматы разработчиков гемблингового ПО: «Igrosoft», «NetEnt», «Novomatic», «BetSoft», «Mega Jack». Все они имеют свои особенности и находят популярность среди определенных категорий гемблеров. Например, «Igrosoft» и «Novomatic» выпускают слоты с простым оформлением и риск-играми на удвоение; а «NetEnt» и «Mega Jack» – эмуляторы с качественной графикой, необычным сюжетом и бонусными раундами.

Официальное казино Вулкан Старс гарантирует честность и прозрачность любых исходов, ведь они определяются генератором случайных чисел, не подконтрольным ни нам, ни нашим игрокам.

Бонусы и акции для новых и постоянных игроков

В нашем онлайн казино предлагаются приветственные бонусы для новых игроков в размере 100% от первого депозита. Постоянные члены нашего клуба получают возможность крутить Колесо Удачи с ценными призами, а также участвовать в других выгодных акциях казино Вулкан Старс.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.