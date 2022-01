Tous les 5 specificites dun mapping parcours clients reussi

Sans compter que et puis dentreprises se lancent dans le mapping de un customer journey ou dans sa cartographie pour leur parcours client.

Si Mon design pour lExperience client ne semble parait pas dune grosse complexite, y necessite Toutefois pour satisfaire a certaines regles pour etre efficace. De la representation structuree en parcours client va permettre lanalyse d’la performance pour lExperience client. Cette raison Ceci va egalement faciliter Un partage du diagnostic, lidentification quelques etapes cles a optimiser et ma priorisation des chantiers pour engager. Nous vous livrons ici des 5 grands principes qui nous guident au cours d’la realisation dune cartographie pour parcours clients que Le soit en B to B ou B to C.

Construire et mapper Ce parcours client 5 grands principes pour reussir

Vous decouvrirez egalement vos rubriques cles pour integrer au sein d’ mon Customer Journey Mapping etapes en parcours, canaux pour contact, vecu et attentes client, enchantements et irritants, moments de verite Enfin, nous partageons Plusieurs inspiration doutils et de l’aide concernant Notre representation de ce customer journey map.

1. Elaborer Votre Customer Journey Mapping avec Grace a une groupe pluri-disciplinaire

LExperience client nest gu mono canal loin de la. L’acheteur omni canal navigue dun canal pour lautre durant son parcours. Cest pour cela quil reste utile pour travailler de interaction avec Grace a lensemble des departements representant les divers canaux (Digital, Marketing relationnel, Relation client, Commercial, Apres-vente ) concernant determiner Mon vecu du client a toutes les nombreuses etapes. Qui mieux que chaque departement saura decrire Un vecu client Avec Ce canal ?

La mise de commun permettra aussi pour mettre en exergue la fluidite d’un parcours au cours du passage dune etape pour une autre, dun canal pour lautre. On peut i chaque fois commencer du solo a lister tous les etapes cela dit, sans pourri doute, il est important de presenter, partager faire challenger et valider Ce mapping via les divers services de relation avec Grace a le client.

2. Lister vos etapes en parcours client en des redigeant du point de vue du client.

Ne doivent etre listees que tous les etapes d’un parcours client ayant 1 sens concernant le client. Par exemple la composition de ce profit client dans le CRM trop elle reste effectuee avec un service back office nest gu 1 etape pour payer du consideration par-contre j’ transmets mes contacts ou je cree le compte client sont des etapes d’un parcours du client. Un bon moyen possible de garantir que tous les etapes sont bien formulees en opinion du client est pour vos rediger du employant Ce j’ du client.

Attention avec ailleurs pour ne pas tr multiplier nos etapes de l’acheteur du detaillant Ce processus pour decision interne. Prenons un exemple j’ recherche un produit et J’me renseigne sur les fournisseurs eventuels seront de la seule et meme etape D Que letape suivante peut etre je contacte les fournisseurs Afin de mon devis .

Concernant structurer Notre parcours, Cela reste pertinent de regrouper nos etapes au sein de macro-etapes qui, elles pourront etre formulees en tenant compte d’la relation pour lenseigne / lentreprise Prealablement achat / achat / usage / apres achat / recommandations. Mon niveau pour granularite des etapes depend d’la complexite du parcours et de lobjectif assigne a la article de mapping de lExperience client vision densemble ou detaillee pour article danalyse.

3. Identifier des points de contact et evaluer un performance

Leurs points pour contact ou touchpoints seront Plusieurs interactions entre le client et lenseigne Avec Le canal ou 1 device apporte pour de etape du parcours.

Lidentification des points pour contact va permettre via difference didentifier des dysfonctionnements ou les ruptures au parcours. Prenons un exemple on peut Par Consequent mettre du lumiere claque quil est impossible d’effectuer 1 reclamation sur le site ou quun devis realise en ligne ne est en mesure de nullement etre repris avec Notre centre dappel. Notre qualification des touchpoints d’un angle d’approche client enchantement / irritant / ou satisfaction basique va donner la possibilite pour tracer sa courbe demotion d’un parcours.

Quelles seront nos points de contacts assez satisfaisants, minimum satisfaisants ou au contraire deceptifs ? De la 1ere evaluation une performance quelques points de contact pourra se Realiser pour dire dExperts Souvent leurs equipes de relation avec Grace a le client m’ ont une bonne initiative d’une satisfaction donnee du client. Une etude des enquetes de satisfaction ou detudes de-reputation peut en outre apporter Plusieurs renseignements sur la performance de lExperience client, ou encore plus de ecoute particuli de la clientele via quelques interviews individuelles.

4. Quantifier J’ai volumetrie quelques points de contact

Avoir votre quantification des points de contact nest pas forcement evident. Parce que leurs points de contact ne sont pas forcement traces au CRM ou parce que vous navez bien juste pas doutil CRM. Neanmoins cela va donner la chance pour donner en relief pour votre evaluation une performance pour lExperience client. 1 point pour contact evalue assez negativement est-il rarement utilise via les representants ou au contraire emprunte avec 80 % pour toutes vos clients ?

De notre experience, c’est souvent possible dapprocher 1 quantification aussi approximative. Y ne faudra gu hesiter a aller parcourir nos indicateurs dactivite pour chaque departement nb appels entrants sortants en centre de relation clients, nb reclamations par canal .

Meme lorsque ces KPI ne collent que rarement pour votre decoupage detapes Avec ce mapping parcours client cette raison ceci permettra Cependant dapprocher Notre quantification des differents touchpoints ou Plusieurs etapes du parcours. Cest en outre lopportunite pour revoir Notre granularite pour tous vos indicateurs dactivite Afin de donner la possibilite pour lavenir de mieux quantifier vos etapes de votre Customer Journey Mapping. Au sein d’ une entree en mati plus mature de ce parcours client, on va pouvoir aussi mettre en place des outils de customer journey analysis tel que DATAKILI developpe par J’ai agence AID , lequel branche via vos sources pour donnees va permettre didentifier et analyser tous les parcours leurs plus frequentes, monitorer vos etapes cles et trouver des sources doptimisation.

5. Relever nos moments de verite d’une relation ou Moment of Truth (commentaire)

Le moment pour verite est 1 point de contact lors de lExperience client pendant lequel la relation pourra basculer en positif ou negatif. Comme, Votre rdv avec Grace a votre commercial, J’ai dun service online, de livraison / installation en BTC, Le passage de relai avec ses swinging heaven en ligne equipes commerciales et exploitation du BTB

Lidentification dun moment of truth se fait en fonction de limportance de une telle etape pour le client, de limpact une performance de ce moment au sein d’ votre relation. Le paraissent dans ces moments cles quil faudra concentrer leffort doptimisation d’la relation client. Ils vont donner la possibilite pour prioriser la tache de redefinition de lExperience client. Parallelement ces moments pour verite vont ceux pour monitorer de priorite concernant sa mesure en performance pour lExperience client. Ils permettront pour structurer sa mesure de la satisfaction.

