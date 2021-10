‘Tinder do Faceb k’ chega ao Brasil; entenda como funciona

Dating posibilita paquera separadamente do lateral principal na rede social; rede social planeja integracao com Instagram

Apresentado no recto passado, o Twitter Dating, o servico sobre paquera da rede social, comeca a marchar nesta terca, 30, nunca Brasil e em outros 13 paises (Peru, Chile, Bolivia, Equador, Paraguai, Uruguai, Guiana, Suriname, Filipinas, Vietna, Singapura, Malasia e Laos). O lancamento acontece na F8, a feira de desenvolvedores do Twitter – onde, no ano passado, o Faceb k revelou o lancamento do Dating.

Noticias relacionadas

O servico, lavalife apk que chega de competir com o Tinder, ja esta disponivel en el interior do Faceb k e e sin cargo. Ao contrario do rival, a tarima sera uma aba en el interior da rede social, e nao um app em separado. A companhia, porem, diz que nas primeiras semanas estara escasamente recebendo informacoes 2 usuarios, ate que comece a sugerir candidatos a um relacionamento.

Veja igual que o Twitter Dating funciona abaixo.

Como participar

Oficialmente, o servico e separado da rede social, mas para participar e concreto ter um lateral nunca site. O Dating funcionara en el interior do servico principal do Faceb k, tanto na versao web quanto na versao Con El Fin De celulares. Serao permitidos escasamente maiores sobre idade no servico.

Por padrao, o usuario tera que criar um novo perfil e nao podera importar automaticamente informacoes do lateral principal no Twitter – o Dating puxara casi nada nome, sobrenome e idades dos participantes. Essas informacoes nao poderao ser alteradas.

Porem, a compaiia esta implementando uma nova ferramenta, ja ativa na Argentina, que sugere informacoes Con El Fin De serem importadas, como fotos. Nesse caso, serao sugeridas ate quatro fotos, incluindo uma foto do lateral do Faceb k e fotos destacadas (se disponiveis), bem como a biografia, cidade nativo, educacao e profissao. Segundo an empresa, isso foi um pedido 2 usuarios.

Para criar um perfil , o usuario devera baixar a versao mais recente do app do Twitter. No menu “Mais”, o usuario encontra o representacion sobre coracao. No cadastro, o usuario tambem informara o seu genero e quais pessoas tem interesse em ver.

Quem voce pode paquerar

Por padrao, o servico De ningun modo sugere paqueras dentro de amistades. Os usuarios tambem poderao configurar o servico para que nao sugira amistades de amistades. Ao Estado, Charmaine Hung, gerente sobre produtos no Twitter, diz que esse foi um pedido da comunidade LGBTQ+. As sugestoes ocorrem baseadas em suas preferencias, interesses e atividades nunca Faceb k.

O Twitter mostrara tambem quais sao os possiveis matches em eventos e conjuntos do perfil principal no Faceb k – continuam excluidos casi nada colegas, colegas dos amigos e outras pessoas bloqueadas. Moderadores desses grupos e eventos nao poderao estorbar na interacao entre os participantes.

Con el fin de conocer se gosta ou nao sobre uma pessoa, o usuario tera que ir ao lateral da pessoa. Nao ha a mecanica de arrastrar o dedo Con El Fin De esquerda ou Con El Fin De a direita.

Conversa sem ‘nudes’

O servico nao exige que as duas pessoas se curtam antes que possam se conectar. Se o usuario se interessar por alguem, podera fazer contato imediatamente com a outra pessoa. Segundo Hung, a ideia e trazer a dinamica de paquera do universo real, onde as duas pessoas nao precisam aprovar uma conversa anteriormente que ela comece. Porem, esse manera so funciona uma ocasion. Se o usuario fez contato e nao teve resposta, nao podera enviar mensagens novamente.

As conversas acontecem num app sobre mensagens independente do Messenger e de outros produtos do Twitter, igual que Instagram e WhatsApp. Ele nao facilita o envio sobre fotos, videos, links e gifs. So rola texto – a ideia e garantir que usuarios nao receberao conteudo indesejado.

Perto sobre casa

O usuario sera obrigado a compartilhar a sua localizacao com o servico assim que criar o lateral. O Faceb k diz que semblante isso por razoes de seguranca. Ajuda tambem a inteligencia artificial a fazer sugestoes mais precisas.

Depois disso, o usuario pode manter a localizacao desligada. Nunca caso do usuario fazer uma viagem e tentar a sorte na cidade de destino, a localizacao tera que acontecer ativada con el fin de que o servico faca sugestoes corretas.

Crush Reserva

O Twitter ainda revelou nesta terca-feira um novo recurso de o Dating, o “crush secreto”. E parecido com um recurso que que existia nunca finado Orkut o usuario podera destacar os amigos do Faceb k normal como “crush secreto”. Eles nunca saberao que foram marcados, exceto se marcarem tambem a pessoa. Quando isso acontecer, los dos serao levados Con El Fin De a ferramenta sobre mensagens.

O recurso, porem, nao e a Festa da Uva e so permitira que nove pessoas sejam marcados como “crush secreto”.

Seguranca

Se duas pessoas resolverem se hallar fisicamente, o Dating tera um recurso Con El Fin De compartilhar em tempo real a localizacao com os colegas Con El Fin De garantir a seguranca. O compartilhamento ocorre no Messenger. Se o usuario nao quiser compartilhar a localizacao com os colegas, podera descubrir o horario e duracao do encontro, o que tambem pode ajudar caso alguma coisa saia do controle.

Outros recursos de seguranca permitirao bloquear e denunciar qualquer pessoa. E possivel tambem pausar as sugestoes sobre encontros, caso o usuario mude o status sobre relacionamento, ou sair totalmente do servico.

Privacidade?

A reputacao do Faceb k nao transmite muita confianca no que diz respeito a vigilar de dados 2 usuarios. an empresa, porem, garante que nenhuma das informacoes sera compartilhada com a plataforma publico da compania. Ao Estado, Hung afirmou que nenhuma das informacoes do Dating serao utilizadas de a criacao sobre anuncios personalizados.

Nenhuma atividade realizada no Dating e compartilhada com os amigos no feed de noticias ou com os amigos do Twitter.

Instagram e o manana

A reportagem apurou que o Faceb k planeja integrar o Instagram ao Dating, mas os detalhes ainda sao incertos.

Europa fora

Ao Estado, Hung disse que nenhum Pais da Europa esta hasta no lancamento por questoes relacionadas ao GDPR, a lei sobre protecao sobre dados da Europa. Ela diz tambem que o Faceb k ainda nao uma meta en nA? de usuarios que planeja atingir.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.