Seo И Максим Криппа

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Первое место с невеликим отрывом всё-таки получил продукт от поискового гиганта Google Assistant. На втором месте оказалась программа Cortana от компании Microsoft. Остальные продукты показали худшие результаты и были признаны пока неэффективными и нуждающимися в доработке. Первым, что обычно приходит на ум при упоминании ИИ (искусственного интеллекта), является образ роботов и больших компьютеров с лампочками из популярных кинофильмов. Многие читатели уже сталкивались с такими словосочетаниями, как искусственный интеллект или машинное обучение.

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