Le mogli insoddisfatte sono la categoria maggiormente incline al tradimento extraconiugale E abbastanza palese, infatti, che una persona non contenta della

propria vita matrimoniale cerchi attenzione ed apprezzamento altrove, una dinamica quasi fisiologica, potremmo dire.

Cerchiamo di capire un po’ in piu sulle mogli insoddisfatte, analizzando punti di vista ed il loro quotidiano attraverso i seguenti argomenti:

la definizione di moglie insoddisfatta

le dinamiche di coppia colpevoli

il comportamento delle mogli insoddisfatte

tradimento o scappatella?

cosa dicono le statistiche

dove le mogli insoddisfatte trovano l’amante

La definizione

Chi e la moglie insoddisfatta? Una definizione di questa tipologia

di moglie e d’uopo, se intendiamo affrontare l’argomento con dovizia di particolari.

Possono definirsi mogli insoddisfatte coloro che hanno una relazione di tipo monogamo, ma non si sentono pienamente appagate a livello affettivo, emozionale, sessuale ed empatico Si tratta di un insieme di cose molto importanti per una donna e per una relazione sana, inscindibili l’una dell’altra, che conducono ad una frustrazione generale dello stare in coppia, con la conseguenza che i bisogni non soddisfatti bramano giustizia altrove.

Va da se, dunque, che la donna insoddisfatta cerchi attenzione, calore e passione in altri uomini o donne , in ogni caso fuori dal matrimonio.

Attenzione, pero: non tutte le mogli insoddisfatte pensano al tradimento o addirittura a lasciare il partner, ma questo lo vedremo a breve.

Le dinamiche di coppia colpevoli

Non si diventa mogli insoddisfatte da un giorno all’altro, ma perche sussistono delle dinamiche di coppia reiterate che conducono proprio a tale situazione In altri casi, puo succedere che cio che legava inizialmente la coppia sposata si sia progressivamente sgretolato, come la fine dell’amore.

In linea generale, le donne che si sentono insoddisfatte del proprio marito o del loro matrimonio sottile, ma essenziale differenza possono soffrire per vari motivi, condizioni che nella maggior parte dei casi potrebbero essere risolvibili, ma spesso si preferisce non esternare il proprio disagio perche certe di non essere comprese Oppure, nei casi in cui si e tentato di manifestare cio, non si ha avuto nessun riscontro dell’altra parte.

Le relazioni monogame e di vecchia data portano spesso i componenti a darsi per scontati, a trascurare le piccole attenzioni che rendono un rapporto vivo, come un semplice mazzo di fiori acquistato tornando da lavoro oppure una serata fuori a cena, con passeggiata romantica a seguito.

Tutte queste cose, che nei primi tempi del rapporto rappresentano la normalita, nel tempo tendono ad essere fortemente trascurate, specie da quei ma, che dunque deve prendersi cura di lui e della casa senza se e senza ma.

In una situazione del genere, al di la del sentirsi scontata e poco apprezzata, una moglie tendera progressivamente ad allontanarsi dal marito alla ricerca di qualcuno che la faccia sentire valorizzata, sexy ed appagata In molti casi, questa situazione provoca la fine del sentimento, logorato dalla stasi affettiva.

Sono ancora molti coloro che pensano che le donne non diano peso al sesso: niente di piu sbagliato Il sesso e una condizione necessaria e fondamentale per ogni rapporto di coppia e, pur essendo difficile mantenere alti gli standard nei matrimoni che durano anni, non e impossibile impegnarsi per migliorare la situazione.

Allorche il sesso diventa sporadico, deludente o addirittura assente, il senso di insoddisfazione diventa progressivamente piu invadente ed invalidante per la coppia, creando un circolo vizioso Nella maggior parte delle situazioni, il problema e la passione che tende a scemare con il tempo, perche la monotonia della coppia si fa sentire: e per questo che per ovviare a cio molti scelgono di avere una relazione aperta , ovvero restare in coppia, ma frequentare uno o piu partner sessuali Chi instabang lo fa, assicura che i benefici sono davvero tantissimi per moglie e marito, specie sotto le lenzuola.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.