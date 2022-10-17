Разнообразие игровых автоматов казино Pin Up

Серьезное преимущество, на которое обращают внимание игроки при выборе сайта – наличие лицензионного соглашения, но еще одним важным условием является наличие лицензированного софта. Вот уже 3 года в клубе Пин Ап поставляется только качественные автоматы от ведущих разработчиков. Такого большого каталога виртуальных игр не найти у конкурентных казино, поэтому сегодня рассмотрим широкий выбор азартных игр и расскажем детальнее о каждом производителе.

Главной целью создателей онлайн клуба Пин Ап была комфортная площадка с самым большим каталогом пин ап казино зеркало игровых автоматов, карточных игр, рулеток. За 3 года работы им сполна удалось реализовать свою задачуу. На данный момент на сайте Pin Up насчитывается около 1 600 виртуальных аппаратов. Помимо этого, присутствуют TV-игры и покер с живыми дилерами.

На каких игровых аппаратах точно стоит играть?

Классический видеослот Resident порадует любителей крупных выигрышей. Играть в игровые автоматы стало еще проще: разработчики игр предусмотрели профитные возможности, о которых мы расскажем прямо сейчас.

Минимальная ставка на данном игровом автомате – 2 евро, максимальная ставка 50 евро. Стандартное количество линий (9) и барабанов (100) порадует любителей классики. Радует визуальная составляющая и неплохое аудио сопровождение. Золотой цвет шрифта сочетается с желтым, создается атмосфера настоящего приключения.

В слоте имеются дополнительные опции в виде: Возможность смотреть историю выплат и ставок, При нажатии на клавишу Space (пробел) на клавиатуре, запускается прокрут, автоматической игры с установкой лимита на выигрыш, а также на проигрыш, Опция быстрого вращения.

Слот подойдет как новым игрокам, так и «ветеранам» казино Pin Up. Присутствие диких символов, классические линии и барабаны, а также возможность выиграть jackpot – все это доступно в Book of Ra. Любой геймер может без особых усилий играть на деньги в клуба Пин Ап, если его профиль прошел регистрацию.

Обратите внимание на Dolphins Pearl. Разработчик – Novomatic, с которым казино Пин Ап сотрудничает с самого перехода казино в онлайн. Отличием от виртуального аппарата Book of Dead является волатильность, в данном аппарате она высокая, а в Book of Dead не дотягивает даже до среднего значения. Радует высокий уровень отдачи, достигающий 97%. Максимально возможный выигрыш составляет 100 000 монет.

Отличный автомат от разработчика Novomatic «Sharky» позволит на долгие часы погрузиться в мир азартных приключений. Помимо яркого, анимешного стиля, геймера ждут яркие персонажи и динамический сюжет. Он состоит из 9 барабанов и 12 рядов. В комбинациях участвуют 40 линий. Минимальная ставка для одного вращения составляет 0.1$, максимальная – 100$.

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