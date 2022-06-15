Pin Up Casino официальный сайт Пин Ап Казино
Pin-Up – онлайн-клуб, который отличается экстравагантностью и пикантностью. Игроки ценят заведение за шикарную подборку лучших развлечений Рунета. Игровая платформа полностью соответствует стиль «пин-ап». Она такая же смелая и открытая.
Официальный сайт казино Пин Ап
Легальная Pin Up букмекерская контора, как и казино, заметно выделяется среди своих конкурентов, благодаря стилистике сайта. При этом он выполнен исключительно на русском языке, других нет. Для регистрации потребуется номер телефона, привязанный к российскому оператору (т.е. начинается с +7). Можно использовать исключительно рубли.
Главные элементы площадки:
- Главная верхняя панель. Здесь в кликовой доступности находятся основные разделы: «Ставки на спорт», LIVE, киберспорт и т.д.
- В правом верхнем углу кнопки для аккаунта (вход pin up вход с регистрацией).
- Ниже можно настроить отображение главной страницы. Вы можете установить список матчей, результаты игр, статистику и т.д.
- Правее есть настройка типа коэффициентов. Выбирайте наиболее удобный для себя.
- Слева – популярные спортивные дисциплины. Выше находится поиск, чтобы найти нужную команду или спортсмена.
- Справа проводится трансляция любой случайной игры. Также там есть купоны и промоматериалы.
На официальном Pin Up букмекер не публикует доступ к казино, так как это запрещается законодательством. Если вы хотите получить к нему доступ используйте pinup.com. Это международная версия, которая работает по лицензии Кюрасао, а не РФ.
Особо стоит выделить у букмекера трансляции. На сайте можно посмотреть стримы или схематическую анимацию того, что происходит на поле. В последнем случае также выводятся статистические данные. К примеру, в теннисе показываются эйсы, ошибки, выигранные очки и т.д. В футболе: удары по воротам, выданные карточки игрокам и другая важная информация.
В подвале сайта (в самом низу) предоставляются ссылки на важную для пользователя информацию. Там есть разделы «о компании», ответы-вопросы, бонусная программа, политика конфиденциальности и т.д. Там же расположены ссылки на социальные сети и партнеры букмекера.
Где скачать приложение Pin Up
Pin Up букмекерская компания принимает ставки онлайн также в своем приложении. Интерфейс имеет небольшие изменения. Однако остается простым и удобным.
Загрузить приложение можно с официального международного сайта букмекера. Для этого достаточно зайти в нужный раздел и скачать Pin Up под нужную версию операционной системы: Андроид или iOS. В российской версии легального букмекера мобильного приложения нет. Для загрузки выберите кнопку «скачать приложение» и установите его на смартфон. Инсталляция производится устройством автоматически.
Легальная в России букмекерская конора Пин Ап предоставляет только мобильную версию сайта. Интерфейс адаптирован под экраны смартфонов, а потому многие разделы скрыты в боковой панели (три полоски).
Настроить сайт так, как это делается в обычной версии, нельзя. Вверху находится список доступных спортивных дисциплин, реклама букмекера и популярные виды ставок. Купоны всегда доступны внизу.
Регистрация у букмекера Pin Up
Пин Ап Бет имеет простую регистрацию. Учтите, что верификация здесь обязательна. Однако, если вы прошли ее в ЦУПИС КИВИ, достаточно указать привязанный к нему номер телефона. В таком случае подтверждать аккаунт не придется.
Для создания аккаунта сделайте следующее:
- Нажмите кнопку регистрации.
- Укажите контактные данные.
- Подтвердите действия.
Обязательно прочтите пользовательские правила и политику конфиденциальности. Это поможет избежать ошибок в будущем. Если вы не прошли верификацию на ЦУПИС, то можно сделать это непосредственно на сайте pinup.ru. Для этого предоставьте все документы, которые запрашивает букмекер.
Пин Ап: ставки у букмекера
На сайте можно заключать два вида пари: на прематчи (когда спортивное событие еще не началось) и непосредственно в лайве. Линии здесь хорошо расписаны. Поддерживается свыше 30 спортивных дисциплин. Также можно заключать пари на различные культурные мероприятия, например, ОСКар.
Помимо классического спорта, здесь есть киберспорт и виртуальный. Букмекерская контора поддерживает все популярные игры: Лига легенд, КС Гоу, Дота 2 и т.д. Ведутся прямые трансляции некоторых событий. Сделать онлайн ставки можно только на международной версии pinup.bet.
Самая большая роспись у футбольных мероприятий: АЛ, Лига Чемпионов. Также хорошо расписан хоккей, теннис и баскетбол. На матчи по этим дисциплинам предоставляется больше 1000 самых разных событий. Даже на непопулярные мероприятия делается роспись.
Коэффициенты здесь средние. Маржа не превышает 5% на популярные события и 7% на малоизвестные. В некоторых дисциплинах она может составлять 8,5%. Например, ММА.
Приложение Пинап
Клиент-программа PinUp разработана для смартфонов с операционной системой Android, iOS и компьютеров на ОС Windows. Скачать приложение можно с официального сайта, программное обеспечение не занимает больше 5 MB. Оно избавит пользователей от поиска зеркал, навязчивой рекламы браузера. Учетную запись заново создавать не нужно: данные для авторизации сохраняются.
Как сделать ставку онлайн?
Спортивные ставки делаются очень просто. Главное зарегистрировать аккаунт и пополнить депозит. При этом за внесение средств букмекер начислит еще и бонус. Для заключения пари:
- Выберите спортивную дисциплину
- Выберите матч, и посмотрите роспись
- Нажмите на матч и выберите коэффициент нужного события
- Укажите сумму, которую хотите поставить
- Нажмите кнопку «сделать ставку»
Здесь также есть экспрессы. Используйте их, когда хотите быстро заключить пари с букмекером Пин ап. Дополнительно можно указать желаемую сумму выигрыша. Тогда система автоматически рассчитает стоимость ставки. Благодаря такому обширному функционалу Пин Ап считается лучшей букмекерской конторой онлайн.
Провайдеры, с которыми мы работаем (производители игр)
С нашей виртуальной платформой сотрудничает более 40 известнейших провайдеров.
Международные разработчики регулярно поставляют нам на сайт лучшие свои творения.
Каталог игр казино PinUP можно отфильтровать по вендору, выбрав:
- Amatic
- Novomatic
- PlaySon
- Play’n GO
- Microgaming
- Apollo
- Belatra
- BetSoft
- Genesis
- Habanero
- Red Tiger и другие.
Компания ведет переговоры о сотрудничестве с другими, не менее известными брендами.
About Michelle Catherine
Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.