Pin Up Casino официальный сайт Пин Ап Казино

Pin-Up – онлайн-клуб, который отличается экстравагантностью и пикантностью. Игроки ценят заведение за шикарную подборку лучших развлечений Рунета. Игровая платформа полностью соответствует стиль «пин-ап». Она такая же смелая и открытая.

Официальный сайт казино Пин Ап

Легальная Pin Up букмекерская контора, как и казино, заметно выделяется среди своих конкурентов, благодаря стилистике сайта. При этом он выполнен исключительно на русском языке, других нет. Для регистрации потребуется номер телефона, привязанный к российскому оператору (т.е. начинается с +7). Можно использовать исключительно рубли.

Главные элементы площадки:

Главная верхняя панель. Здесь в кликовой доступности находятся основные разделы: «Ставки на спорт», LIVE, киберспорт и т.д.

В правом верхнем углу кнопки для аккаунта (вход с регистрацией).

Ниже можно настроить отображение главной страницы. Вы можете установить список матчей, результаты игр, статистику и т.д.

Правее есть настройка типа коэффициентов. Выбирайте наиболее удобный для себя.

Слева – популярные спортивные дисциплины. Выше находится поиск, чтобы найти нужную команду или спортсмена.

Справа проводится трансляция любой случайной игры. Также там есть купоны и промоматериалы.

На официальном Pin Up букмекер не публикует доступ к казино, так как это запрещается законодательством. Если вы хотите получить к нему доступ используйте pinup.com. Это международная версия, которая работает по лицензии Кюрасао, а не РФ.

Особо стоит выделить у букмекера трансляции. На сайте можно посмотреть стримы или схематическую анимацию того, что происходит на поле. В последнем случае также выводятся статистические данные. К примеру, в теннисе показываются эйсы, ошибки, выигранные очки и т.д. В футболе: удары по воротам, выданные карточки игрокам и другая важная информация.

В подвале сайта (в самом низу) предоставляются ссылки на важную для пользователя информацию. Там есть разделы «о компании», ответы-вопросы, бонусная программа, политика конфиденциальности и т.д. Там же расположены ссылки на социальные сети и партнеры букмекера.

Где скачать приложение Pin Up

Pin Up букмекерская компания принимает ставки онлайн также в своем приложении. Интерфейс имеет небольшие изменения. Однако остается простым и удобным.

Загрузить приложение можно с официального международного сайта букмекера. Для этого достаточно зайти в нужный раздел и скачать Pin Up под нужную версию операционной системы: Андроид или iOS. В российской версии легального букмекера мобильного приложения нет. Для загрузки выберите кнопку «скачать приложение» и установите его на смартфон. Инсталляция производится устройством автоматически.

Легальная в России букмекерская конора Пин Ап предоставляет только мобильную версию сайта. Интерфейс адаптирован под экраны смартфонов, а потому многие разделы скрыты в боковой панели (три полоски).

Настроить сайт так, как это делается в обычной версии, нельзя. Вверху находится список доступных спортивных дисциплин, реклама букмекера и популярные виды ставок. Купоны всегда доступны внизу.

Регистрация у букмекера Pin Up

Пин Ап Бет имеет простую регистрацию. Учтите, что верификация здесь обязательна. Однако, если вы прошли ее в ЦУПИС КИВИ, достаточно указать привязанный к нему номер телефона. В таком случае подтверждать аккаунт не придется.

Для создания аккаунта сделайте следующее:

Нажмите кнопку регистрации.

Укажите контактные данные.

Подтвердите действия.

Обязательно прочтите пользовательские правила и политику конфиденциальности. Это поможет избежать ошибок в будущем. Если вы не прошли верификацию на ЦУПИС, то можно сделать это непосредственно на сайте pinup.ru. Для этого предоставьте все документы, которые запрашивает букмекер.

Пин Ап: ставки у букмекера

На сайте можно заключать два вида пари: на прематчи (когда спортивное событие еще не началось) и непосредственно в лайве. Линии здесь хорошо расписаны. Поддерживается свыше 30 спортивных дисциплин. Также можно заключать pin up казино бездепозитный пари на различные культурные мероприятия, например, ОСКар.

Помимо классического спорта, здесь есть киберспорт и виртуальный. Букмекерская контора поддерживает все популярные игры: Лига легенд, КС Гоу, Дота 2 и т.д. Ведутся прямые трансляции некоторых событий. Сделать онлайн ставки можно только на международной версии pinup.bet.

Самая большая роспись у футбольных мероприятий: АЛ, Лига Чемпионов. Также хорошо расписан хоккей, теннис и баскетбол. На матчи по этим дисциплинам предоставляется больше 1000 самых разных событий. Даже на непопулярные мероприятия делается роспись.

Коэффициенты здесь средние. Маржа не превышает 5% на популярные события и 7% на малоизвестные. В некоторых дисциплинах она может составлять 8,5%. Например, ММА.

Приложение Пинап

Клиент-программа PinUp разработана для смартфонов с операционной системой Android, iOS и компьютеров на ОС Windows. Скачать приложение можно с официального сайта, программное обеспечение не занимает больше 5 MB. Оно избавит пользователей от поиска зеркал, навязчивой рекламы браузера. Учетную запись заново создавать не нужно: данные для авторизации сохраняются.

Как сделать ставку онлайн?

Спортивные ставки делаются очень просто. Главное зарегистрировать аккаунт и пополнить депозит. При этом за внесение средств букмекер начислит еще и бонус. Для заключения пари:

Выберите спортивную дисциплину

Выберите матч, и посмотрите роспись

Нажмите на матч и выберите коэффициент нужного события

Укажите сумму, которую хотите поставить

Нажмите кнопку «сделать ставку»

Здесь также есть экспрессы. Используйте их, когда хотите быстро заключить пари с букмекером Пин ап. Дополнительно можно указать желаемую сумму выигрыша. Тогда система автоматически рассчитает стоимость ставки. Благодаря такому обширному функционалу Пин Ап считается лучшей букмекерской конторой онлайн.

Провайдеры, с которыми мы работаем (производители игр)

С нашей виртуальной платформой сотрудничает более 40 известнейших провайдеров.

Международные разработчики регулярно поставляют нам на сайт лучшие свои творения.

Каталог игр казино PinUP можно отфильтровать по вендору, выбрав:

Amatic

Novomatic

PlaySon

Play’n GO

Microgaming

Apollo

Belatra

BetSoft

Genesis

Habanero

Red Tiger и другие.

Компания ведет переговоры о сотрудничестве с другими, не менее известными брендами.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.