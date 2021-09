El autor argentino se plantea en ‘Manana tendremos otros nombres’ los interrogantes de la procreacion extravio ante las nuevos usos desplazandolo hacia el pelo costumbres en las relaciones

Viajaba Patricio Pron (Rosario) en es libre de chatki el metro de Madrid, leyendo, cuando observo a varias individuos deslizando su dedo Con El Fin De seleccionar o rechazar parejas en Tinder. Desplazandolo hacia el pelo vio alguna cosa que le interpelaba. �La soltura con la que estaban descartando a muchedumbre y no ha transpirado la conviccion compartida de que la totalidad de estaban eligiendo cuando en realidad separado estaban escogiendo a partir de un menu creado por un calculo me hicieron recordar que bastantes sobre mis amistades de mi misma antiguedad sentian que no hacian pata en este nuevo disciplina amoroso�, cuenta Pron a EL PAIS detras de acontecer galardonado con el Premio Alfaguara sobre novela por Manana tendremos otros nombres.

Destello desplazandolo hacia el pelo oleaje que arrastra la tendencia literaria sobre cada tiempo, el Premio Alfaguara �uno de las mas prestigiosos en lenguaje espanola y que esta dotado con 154.000 euros y la escultura de Martin Chirino� recayo en la distopia sometimiento, sobre Ray Loriga en el true crime la novela criminal, de Jorge Volpi. Era, quizas, el turno del amor asi� como los usos desplazandolo hacia el pelo costumbres sexuales en la era del dispendio exacerbado asi� como las redes sociales. �Que seri�a el consentimiento, que es una pareja en un instante en el que existe novedosas formas de liga, como redefinimos el destino o el azar En la actualidad que poseemos estas herramientas sofisticadas para modelos relaciones�. Esos son, definidos por el autor, las interrogantes que se plantea esta biografia, presentada a concurso con el titulo El museo de estas relaciones rotas y pobre el seudonimo nunca Soy Stiller. “No resulta una novela de ideas ni filosofica. Resulta una confluencia sobre generos”, explica el responsable de esta exploracion generacional referente a el intercambio en las relaciones, la ciencia y el nomadismo sentimental.

El cuerpo �presidido por el articulista Juan Jose Millas y no ha transpirado que ha otorgado el premio por unanimidad� considera que la labor “es la fascinante necropsia sobre una ruptura amorosa, que va mas alla del apego: es el mapeo sentimental sobre la colectividad neurotica donde las relaciones son productos de consumo�.

Anonimia con sentido

Nunca poseen sustantivo los aficionados sobre esta leyenda, unico el novio y no ha transpirado la novia, anonimia que Pron explica asi: �Muchos autores tienden a completar, libro detras de libro, los huecos que dejaban en las anteriores. Mi maneras de trabajar seri�a la contraria, quito lo que sobra, asi� como en este libro sobraban los nombres. Eliminarlos me ayudaba A adquirir el caracter universal que queria darle�. El titulo tampoco se corresponde con la progresiva complejidad y no ha transpirado la largura del autor de, por ejemplo, El espiritu de mis padres sigue subiendo en la chubasco, alguna cosa que tendra sentido Con El Fin De las lectores cuando la terminen, Conforme cuenta Pron a este usual carente tratar destripar nada. �Es en lo unico en lo que me esfuerzo. Lo otros lo hacen autores anonimos a mi servicio�, bromea de zanjar la disputa.

Preocupado por el huella que el camino de el lapso deja en sus personajes, Pron ha querido ir mas alla, directo, carente ambages. “a lo largo de los ultimos anos he estado pensando en la forma sobre como el ayer condiciona el presente desplazandolo hacia el pelo seri�a precisamente con este ejemplar con el que me atrevo a ver el presente frente a liga sin ningun clase sobre argucia textual, y me permito nunca dar rodeos a la hora sobre hablar de lo que verdaderamente me interesa. Es un segundo inusual por motivo de que el ayer sigue siendo algo extremadamente complicado en torno a lo que articular un consenso y no ha transpirado el porvenir parece tener adelgazado”, comenta.

Con alguna cosa de la contribucion autobiografica misma de su literatura, Manana tendremos otros nombres es, tambien, la reforma acerca de la engendramiento asi� como sobre los cambios, intimos y no ha transpirado sociales, que esta viviendo. �Al ganancia de las experiencias personales enmascaradas por la ficcion, el relato generacional se refleja en la incertidumbre, en los interrogantes que deben ver en como ha cambiado en los ultimos anos de vida el modo en la cual vemos el amor�, explica el autor sobre nunca derrames tus lagrimas por ninguna persona que viva en estas calles.

La duplicidad, uno de los temas que atraviesa la literatura sobre Pron, esta en este caso actual con mas potencia. �No existe de mi?s grande duplicidad que la que existe detras sobre una trato sobre pareja, por mas que bien nunca tenga que ser obligatoriamente de dos�, resume. �Resulta cada vez mas trabajoso imaginar cual seri�a el final feliz de una historia sobre amor�, confiesa, algo inquieto, un adulto que se declara tranquilo en este aspecto de la vida: �El error de causa sobre mi mujer nos ha llevado inclusive aqui y no ha transpirado espero que lo mantenga�, anade sonriendo.

Redactor que se mueve con confort en todos los formatos, Pron es responsable sobre seis libros de cuentos y no ha transpirado siete novelas, sin embargo en este caso lo tenia Naturalmente. �Por la traba del argumento asi� como la pluralidad de perspectivas nunca podia acontecer una diferente cosa. He leido ensayos referente a algoritmos, condiciones de solteria en diversos paises, estadisticas, proyectos de transformacion sobre la pareja. La investigacion que existe atras le daba la dimension que excedia la del cuento�, asegura el colaborador sobre EL PAIS asi� como critico de Babelia, a quien su faceta periodistica le ha hexaedro �el musculo� de saber adaptarse a lo que demanda cada leyenda.

Pron ha dedicado el premio a las periodistas asesinados en Mexico, a las companeros sobre EL PAIS desplazandolo hacia el pelo a los profesionales que han perdido su labor en la crisis, aunque especialmente al editor Claudio Lopez Lamadrid, recientemente fallecido. �El negocio editorial crea mas perplejidades que certezas. Como autor nunca pienso bastante en eso y no ha transpirado Jami?s lo he hecho porque siempre he contado con la riqueza sobre tener grandes editores que se ocupaban sobre lo cual por mi, como Claudio. Fue el principal valedor sobre mi empleo en Espana y quien me animo a presentarme a este premio. Su asesinato es una desgracia para todos, sin embargo especialmente Con El Fin De sus lectores. Lo bueno podri�a ser alla queda su catalogo�, cuenta emocionado. Y en ese catalogo, desde En seguida desplazandolo hacia el pelo igual que homenaje postumo, se localiza este Manana tendremos otros nombres.

