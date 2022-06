On s’accorde tous que la principale vocation de toute religion reste de se comporter avec bonte et vertu dans son parcours de vie.

Par ailleurs, votre proverbe que je trouve tres pertinent desapprouve totalement l’idee de se comporter avec vertu, vu que au vrai, ils profil positive singles font trop de contrastes qui vont a contre sens, c’est le proverbe qui affirme : etre trop bon etre trop c*n. Je dis ca, parce que, je le vis jour apres jour ou plus j’eprouve d’la bonte et de la vertu envers quelqu’un plus je subis des echecs, ainsi, que la vertu est difficile a mettre en application dans le reel, a moins que chacun soit vertueux, ainsi, ceci est inatteignable de avis objectif ainsi que point de vue subjectif. Alors, en essayant d’effectuer la part des choses, j’ai l’impression, que la vertu nous rend trop debile et c*n. Qu’est votre que vous en pensez ? Comment arrivez vous a vous en bouger devant cette impasse surtout Afin de celui qui prend la religion comme un pilier le plus fondamental dans sa vie, ainsi, la respecte au plus possible. Pour plusieurs, ardu d’echapper a une regle dictee par la religion afin que Dieu soit satisfait d’eux, sinon, on risque de se noyer dans les remords et l’insatisfaction si jamais on desobeit a plusieurs principes, surtout, qu’en religion, on suit un parcours qui tend vers l’ideal, donc, il ne suffira gui?re d’etre bon, mais bon a l’extreme, ainsi, tel je vous ai explique, le proverbe souligne pertinemment que etre trop bon est etre trop c*n, ainsi, cela conduit a de sacres problemes dans l’existence, et a un serieux echec.

compassion

Il existe, un 3aflite au sein d’ chaque bougie

Kek1dotr

