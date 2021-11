Oda a la solteria las 22 frases mas memorables de figuras celebres sobre la dicha sobre nunca tener pareja

Sobre Greta Garbo a Lady Gaga, pasando por Robin Williams o Lady Gaga, estos son las famosillos que han mostrado publicamente el orgullo de ser, o encontrarse sido, solteros empedernidos.

Lady Gaga La cantante ha sido un prototipo sobre empoderamiento mujeril desde que comenzo su prueba “Algunas hembras eligen perseguir a los hombres asi­ como otras hembras eligen perseguir sus suenos. En caso de que te dudas que camino seguir, recuerda que tu carrera De ningun modo se despertara y te dira que ha dejado sobre quererte”.

Coco Chanel Ademi?s al manifestar las opiniones en el amor, la disenadora volvio an elaborar gala sobre su indole inimitable “Probablemente no estoy soltera unicamente por casualidad. Seria bastante fuerte par un adulto vivir conmigo, a nunca acontecer que sea terriblemente potente. Y no ha transpirado si seri­a mas potente que yo, entonces soy yo la que no puede vivir con el”.

Cher “Un varon no es una urgencia, seri­a un lujo. Como el postre. Me agrada el postre, me encantan los hombres, sin embargo nunca las precisas Con El Fin De vivir. Un dia mi madre me dijo ‘Algun conmemoracion deberias sentar la cabeza desplazandolo hacia el pelo casarte con un hombre millonario’. Yo le conteste ‘Mama, yo soy un varon millonario”, conto la cantante en 1996 en una entrevista en la tele estadounidense.

Jane Austen La escritora sobre obras maestras igual que honor asi­ como prejuicio o Emma permanecio soltera inclusive su homicidio y esa condicion influyo sobre forma decisiva en las protagonistas sobre las obras. Debido a en la epoca georgiana, lo tenia claro “Cualquier cosa seri­a mas deseable asi­ como soportable que contraer matrimonio carente afecto”.

Jennifer Aniston En la aplaudida carta abierta en The Huffington Post, la actriz quiso referirse a todo el mundo los medios que minusvaloraban su vida personal por los fracasos en las relaciones “Las chicas estamos completas con o carente pareja, con o sin un hijo. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Nosotras definimos nuestros propios ‘y han sido felices’ por nosotras mismas”.

Nikola Tesla “No pienso que el corazon humano pueda sufrir ninguna excitacion semejante a la que notan un inventor cuando ve que la formacion surgida sobre su cabeza se transforma en alguna cosa exitoso… Estas emociones realizan relegar la condumio, el sueno, las amigos, el amor, todo”, declaro el talante austrohungaro.

Emma Watson “Si no te has hecho una hogar, no tienes marido, no tienes un bebe y vas a cumplir 30 anos, En caso de que estas en un buen sitio, con total seguridad y estable en tu carrera, o todavia estas resolviendo tu vida… Se suele percibir gran ansiedad. Me llevo tiempo, No obstante hoy por hoy soy feliz permaneciendo soltera. Yo lo llamo permanecer ‘autoemparejada”, explico en la edicion britanica de Vogue.

Robin Williams El anorado actor y no ha transpirado humorista, que fallecio en 2014, dejo de la posteridad una de sus frases mas celebradas “Solia meditar que la peor cosa que te podia pasar en la vida era terminar solo, y no ha transpirado nunca lo seri­a. Lo infimo que te puede ocurrir es acabar con personas que te hacen advertir solo”.

Greta Garbo “Yo le amaba, aunque me congele. Tenia temor de que me dijera lo que elaborar, de que exteriormente mi jefe. Yo siempre he querido ser mi jefa”, confeso este indomable mito de el Hollywod dorado al New York sitio mГіvil tastebuds Magazine sobre John Gilbert, actor que le propuso casamiento asi­ como al que rechazo.

Diane Keaton “Recuerdo que cuando era mas joven sobre verdad creia, de una manera excesivamente ridicula, que se podria dar con a alguien que afuera la alma con la que vives Incluso que mueres. Debido a no pienso eso por motivo de que no estoy casada asi­ como eso no ha restado nada a mi vida. Ese viejo mito sobre doncella es basura”, anadio la protagonista de Annie Hall en la revista Wenn.

