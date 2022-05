Nous sommes a Notre fois l’auteure et l’heroine de notre propre vie.

Elle reste haute de peripeties, d’episodes imprevus, de rencontres surprenantes. Pourquoi c’est bien de (se) la raconter comme 1 roman.

On claque toutes quelque peu

Se raconter des histoires, ca nous connait : il me regarde, je lui plais, elle ne m’aime gui?re, il va m’epouser/m’engager/m’augmenter/me donner une promotion. On marche notre life a ca. Ces « reveries » comme des appelle le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez, nous aident a vivre, a esperer, a dejouer l’adversite. On se fait votre film, 1 petit cinema dont on reste l’actrice principale. Le jour de notre mariage ou une naissance de nos bambins, on devient une heroine pour de vrai. Il y a des grands moments qui ouvrent ou ferment des chapitres en beaute. Parfois, la realite nous malmene aussi on la triture et on la reecrit pour tenir ma chance en attendant des heures meilleurs. Ce n’est qu’un episode, le suivant sera plus sympa.

On reve, on interprete votre regard ou 1 propos, on le decortique, on adopte une posture desinvolte quand on reste rongee avec le trac, on sourit si l’on a l’envie de mordre… Question de survie. Afin que ca roule, il faudra y croire un minimum. On avance tel ca en reecrivant constamment une role, notre personnage et donc notre existence. Ce n’est gui?re une question de volonte mais de survie : la machine a fantasmes nous aide a tenir debout et parfois a ecrire des pans entiers totalement inedits de notre vie. Pour accomplir des exploits, remporter des batailles, vous devez commencer par imaginer qu’on en est capable. « S’y croire », comme disent les enfants. En toute lucidite, naturellement.

Et puis, franchement, plus vaut faire besoin que pitie, alors on se donne le beau role meme si l’on fut nulle. Si les autres y croient, c’est i chaque fois ca de retourne Afin de l’ego. On raconte Notre replique qu’on a balancee du tac au tac a votre superieur hierarchique qui nous envoyait bouler, alors qu’en fait on reste restee muette d’humiliation. Qu’importe la veracite, de toute facon personne n’y etait ! Il va suffire que ce soit quand meme un tantinet vraisemblable. Que celle qui n’a vraiment pas peche nous jette Notre toute premiere pierre.

Ces petits accommodements avec le reel ne font aucun en gali?re. Il ne s’agit aucune mentir mais d’enjoliver. De raconter la vie en rose plutot qu’en gris. Si ca nous aide a dejouer des angoisses ou a rafistoler une estime de soi en berne, c’est parfait. Tant qu’on ne s’y perd pas, tout va bien. Il n’y a que les grands malades comme des vrais paranoiaques ou des mythomanes (jamais nous, donc) Afin de ne plus savoir discerner le grand du faux.

Notre roman familial, 1 besoin vital

Notre life psychique se fiche eperdument d’une realite. D’ailleurs, cela est grand pour l’un ne l’est nullement pour un nouvelle. L’un oublie ce que l’autre lui a devoile la veille et jure ses grands dieux qu’il se trompe. L’autre raconte une enfance malheureuse aussi que, vu de l’exterieur, elle etait plutot epanouie. Apres une rupture, les anciens amoureux « Afin de l’existence » ont completement oublie leurs serments et tous reecrit l’histoire a sa maniere. Inutile de souligner que les deux versions coincident rarement. Et quel que soit, au fond. Ce qui compte c’est ce que l’on ressent. Mes sentiments et nos emotions qui nous envahissent et nous structurent et donnent leurs couleurs aux peripeties de notre vie. Ils ont ete faconnes avec ce qui nous a ete donne a Notre naissance. D’ailleurs, 1 jour, il y a eu votre que les psys appellent « le roman familial ». L’histoire farfelue que se racontent les enfants pour percer le mystere de leurs origines, di?s qu’ils s’imaginent que leurs « vrais » parents ne semblent nullement ceux qu’ils appellent Papa et Maman mais un roi et une reine. On l’a l’ensemble de fera, on l’a souvent oublie, mais c’est tel ca qu’on s’est construits. Apres, on se fabrique votre patchwork identitaire a partir de votre que les uns et les autres nous racontent concernant une famille. Et on enrobe le tout avec ce que l’on puise dans la litterature, le cinema, la musique et le theatre qui nous aident a trouver des sensations qui nous permettront de rever legerement notre vie ainsi que l’accommoder et de l’ecrire a notre sauce. Roman d’aventures, histoire fleur bleue, comedie ou une tragedie, par rapport aux moments.

Parfois, ca bloque et la page est blanche. Si ca dure trop, quand on n’arrive plus a imaginer www.datingmentor.org/fr/afroromance-review l’avenir, a faire des projets, a rever, c’est grave. Ca souhaite penser que le desir n’est plus au rendez-vous. On deprime, on rate, on est malheureuse. Vous devez vite chercher de l’aide.

Mes psys paraissent la Afin de ca. Pour nous aider a comprendre ce qui nous empeche. Cette espece de panne de l’ecrivain qui nous paralyse. Quand on n’a plus de « jus », vous devez le retrouver. Parfois, ca passe via un long travail dans soi dont de nombreuses ceux qui l’ont effectue disent que c’est une belle traversee et un week-end interieur intelligent. Un chapitre de un roman personnel.

