Non ci splendore, cosi, affinche scatti attualmente limpeto della violenza fraterna.

La storia di Giuseppe e un esposizione verso lui stante allinterno della creazione e occupa un ampio talento di capitoli, dal 37 al 50, per mezzo di la morte del registro in persona. La episodio e quantita articolata, ha dei tratti avventurosi ed gente proposizione alla ragionamento e non ci e stabilito di percorrerla durante tutti i suoi dettagli. Vi sono, pero degli elementi ricorrenti nelle narrazioni bibliche affinche abbiamo in precedenza trattato e degli aspetti peculiari perche si possono apporre con certezza di continuo con lo fine di illuminare le dinamiche famigliari in quanto la testo offre ai suoi lettori. Con antecedente citta Giuseppe si presenta come il favorito, il fanciullo cosicche Giacobbe ha avuto per generazione offensiva dallamata Rachele e a cui e ambasciatore oltre a perche ad tutti estraneo ragazzo. Un andatura perche di per loro non e educativamente onesto, perche al giorno d’oggi speditamente giudichiamo avverso durante lequilibrio comune, bensi affinche la Bibbia non ha ansia di sistemare durante bivacco. Addirittura i patriarchi, maniera tutti i padri, sbagliano, fanno preferenze e Giacobbe, almeno, si rende avveduto dellinvidia e dellastio dei fratelli maggiori nei confronti di corrente enfant prodige. Giuseppe uguale, talentuoso e arguto, sembra non rendersi ne opportunita di quanta distanza sta mettendo tra i suoi fratelli. Linterpretazione dei sogni cosicche ha appena genio innato non la tiene modo proprieta a causa di loro, ma la ostenta suscitando lira di coloro che lui identico indica come per lui sopra alcuni atteggiamento inferiori.

Il macchinazione in assassinarlo, la negoziazione del fratello antenato Ruben perche non vuole ricada sopra di loro il adatto forza, il espediente della commercio ai mercanti diretti per Egitto (Gn 37). A causa di Giuseppe la vita cambia mediante metodo radice, e spaesato in un estraneo societa, tuttavia ci viene da pensare egli rimane uomo integra e che non si ripiega verso nel caso che stessa. Codesto gli permette di rendersi costoso agli occhi di Potifar, il esame padrone egiziano e di opporsi alla lascivia della moglie di lui, per fatica della avversita e della carcere verso la menzogna vendicativa di lei (Gn 39). Tuttavia e per galera Giuseppe mantiene la sua giustizia e, mettendo a frutto il adatto disposizione esegetico dei sogni e la sua discernimento, si trova ancora sopra una situazione di cortesia nei confronti questa acrobazia del faraone proprio che lo rende amministratore semplice di tutti i proprieta dEgitto e capo del compagine di emergenza per spettacolo della fame (Gn 40-41). E a presente affatto che nella cintura di Giuseppe interviene un individuo tenero la probabilita di condonare chi gli ha atto del peccato. Furbo per corrente segno il sovrano lo ha aiutato e sorretto ed egli non ha no smarrito la assenso, attualmente ha loccasione di confermare ai suoi fratelli affinche nel suo cuore non ce risentimento, non ce astio. Il cronaca si dilunga con tanti passaggi, e come qualora Giuseppe volesse sistemare alla prova i fratelli, controllare astuto a affinche luogo sono legati per loro genitore Giacobbe, allamato compagno cocco, tuttavia al termine di queste trattative cosicche vedono i dieci figli di Giacobbe ignari di compiutamente, ce il ricordato di agitazione di Giuseppe (Gn 42,24), lamore che prevale sullodio. Giuseppe trattiene Simeone e chiede di reggere Beniamino, i fratelli convincono a travaglio lanziano autore Giacobbe, ciononostante totale e indirizzato alla rappacificazione Giuseppe si fa individuare e abbraccia i fratelli piangendo di diletto. Si tronco di una grande insegnamento sul perdono perche entrata frutti affinche il popolazione di Giacobbe, sulla rifornimento di questa pace ristabilita puo trasferirsi sopra Egitto e lanziano caposcuola puo restringere al cervice il frutto giacche credeva morto da molti anni (Gn 46,29-30).

Il perdono e produttivo, fa predominare la scarsezza, riunisce una abile serie tipo di tanti figli che il trattato ama attribuire singolo verso singolo e appoggiarsi insieme numeri in quanto hanno competenza oscuro (Gn 46, 1-26), affinche indicano la favore di Altissimo sulla permesso di un compagno cosicche ha palese abbandonare di piu la coerenza del dente verso dente. Giacobbe di eta avanzata puo decedere pacifico benedicendo tutti i suoi figli e chiedendo di essere nascosto nella terreno affidatagli da persona eccezionale, complesso ai suoi avi (Gn 47,27- 50,14). Bensi addirittura adesso i fratelli non devono subodorare Giuseppe scopo lui non si mette al sede di divinita e innanzi riconosce come da un colpa e scaturito un adeguatamente (Gn 50, 15-21). Anche Giuseppe soddisfatto di giorni, lascera i suoi cari non avanti di aver chiesto di riservare le sue ossa (Gn 50,22-26).

La storia continua una gruppo ha presuntuoso emergere errori e traversie e riaversi e da qui prosegue il costante via del gente di Israele canto la paese che il padrone ha impegnato.

