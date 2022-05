N’importe qui le sait et pourtant presque tout le monde souhaite etre en couple

Meme si le nombre de divorce ne cesse d’augmenter l’integralite des annees, depuis toujours des couples qui voit les ressources afin d’effectuer durer un relation amoureuse. Voici leurs secrets et un astuces pour que toi aussi tu puisses vivre content et longtemps en couple.

Arreter de rever a l’amour parfait

L’amour bon n’existe jamais. L’homme ou l’actrice parfaite non plus. Ce premier secret est l’un des plus important. Tu dois arreter de rever et de fantasmer sur l’amour parfait, celui des films romantiques. Vous allez avoir des disputes, des rechutes. C’est normal.

Pardonner

Le pardon reste une chose importante dans l’existence de l’integralite des jours. L’erreur reste humaine, n’importe qui est en mesure de avoir tord. Cela s’applique aussi en amour. Apprend a pardonner ton homme ou ta femme. Cela ne mene a rien de affirmer que tu as forcement raison. Laisse https://datingmentor.org/fr/amateurmatch-review/ tomber, pardonne et marche a autre chose.

Tourner la page

A propos de pardonner ainsi que passer a autre chose. C’est important de savoir tourner la page. Que ce soit apres une dispute ou encore une erreur. Pardonner sans tourner la page n’est moyennement pardonner.

Etre meilleur ami

Lors de leur mariage nombre disent qu’ils se marient avec leur meilleur ami. C’est fort important de s’en souvenir. Tu dois traiter ton partenaire avec respect et comme si c’etait ton meilleur ami. Partage tes sentiments, ouvre ton coeur.

Grandir

Tu ne pourrais gui?re te comporter a 50 ans comme tu le faisais a 25 annees. Tu n’es pas la aussi personne. N’oublie pas de grandir. Ca va remplacer en direct ta vie amoureuse. Pour i?tre capable de faire durer ton couple tu dois aussi changer ta facon de vivre Afin de etre en accord avec ton age. Mes couples de 50 ans n’ont gui?re identiques besoins que les couples de jeunes.

Adapter

Comme tu deviens plus age, tu dois adapter ton couple. A 18 annees on adore bouger en boite, boire des bieres et vivre comme s’il n’y avait pas de lendemain. C’est tres bien, mais est en mesure de etre gui?re votre qu’il faut Realiser en couple si on a 50 ans. N’oublie donc gui?re d’adapter ton couple pour le Realiser durer.

Voyager en couple

Explore le monde avec ton mari. Les vacances sont un moment ardu pour certain couple parce qu’on a tellement de temps libre ensemble. Mon conseil pour passer d’excellente vacances ensemble c’est de voyager. Ne restez nullement i domicile. Meme si tu n’as gui?re bon nombre d’argent, Cela reste possible de louer 1 petit gite en campagne pour remplacer la routine et passer du bon moment ensemble.

Voyager seul

Oui je me contredit avec mon secret ci-dessus. Mais si tu reves de perdre quelques jours aux Etats Unis et que ta copine reve d’un week-end en Egypte, voyagez seul. Partez quelques jours chacun de votre cote et partagez vos photos un coup de retour. Vous allez pouvoir partager plein de nouvelles experiences.

Avoir ses propres loisirs

Ce n’est pas parce que tu es en couple que tu dois faire et aimer exactement la meme chose que ta femme ou ton homme. C’est important que tu es tes propres loisirs. Cela te rends heureux et epanoui. Mes couples qui font bien ensemble ne sont pas les couples qui durent.

Avoir des amis

Comme je l’ai devoile avant, ton partenaire reste sans doute ton meilleur ami. Neanmoins, i§a ne veut pas penser que ca doit etre le seul. Les couples qui durent seront souvent les couples ayant bon nombre d’amis. Pourquoi ? Parce que cela te permet de amener ton couple a quelqu’un d’autre. Partage tes problemes avec tes amis, demande leur des conseils de couple. C’est bien plus de laisser une frustration sortir en la partageant avec une amie plutot que d’une laisser grandir et finir en grosse dispute.

Aucune competition

Certain couples ont un systeme de points. « J’ai fais le menage 2 fois votre semaine, tu me dois donc trois repassage ». Le quotidien de couple n’est gui?re une competition. Alors oui c’est important de partager les taches, mais ce n’est jamais un match de foot. Pas besoin de compter les points a la fin de la journee.

Faire du sport

« Un esprit sain dans un corps sain ». Ce proverbe reste tellement bon. Les couples qui durent sont les couples qui se sentent bien dans leur peau. Fait du sport, seule ou avec ton homme. Promenez-vous ensemble le soir apres le boulot. C’est un bon moyen de discuter et raconter sa journee tout en faisant de l’exercice.

Mediter

Je ne parle aucune la meditation tel un moine boudiste. Mais medite sur ta vie, sur ce qu’elle signifie. Poses toi des bonnes questions via votre que tu veux vraiment faire de ta vie ainsi que ton couple. Est-ce que j’suis toujours amoureuse, est-ce qu’il me rend content ?

Admettre avoir tord

On a deja surpris pardonner et tourner la page. Ici c’est admettre que tu as tord. Afin que ton homme puisse te pardonner convenablement Il semble important que tu lui dises : « Ok, j’avais tord et tu avais raison. Pardon ». Cette petite phrase peut faire une grande difference pour ta vie de couple.

Celebrer nos reussites

Ton homme vient d’avoir une promotion ? Ou bien votre equipe de foot favorite vient de remporter le championnat ? Ne perdez pas une occasion de celebrer les bons moments en vie. Il va i?tre important de celebrer ces moments pour vous rapprocher en tant que couple et ainsi pour traverser les moments les plus difficiles ensemble.

Faire des surprises

La monotonie tue le couple. Notre quotidien tue le couple. Pour eviter cela et ainsi faire durer votre couple, tu peux faire des surprises a ta femme. Ca peut etre par exemple d’acheter votre cadeau meme si votre n’est nullement le anniversaire ou Noel, ou encore preparer un diner de luxe.

Faire des petits gestes

Je n’arrive gui?re a trouver un delicieux titre Afin de ce secret. Mais votre que je veux dire c’est que ces petits gestes du quotidien, comme tenir la porte ouverte a votre femme, font de enormes difference. Tu peux etre romantiques et montrer ton amour avec ces petits gestes. Ca va etre un SMS pour dire solide nuit quand vous passez un fin de semaine chez toutes vos parents Prenons un exemple.

Empi?cher les tue l’amour

Les tue l’amour votre sont ces petites choses qui peuvent totalement ruiner une relation amoureuse. Tu as excellent etre l’homme ou l’actrice la plus romantique du monde, si tu pete au lit ou bien crache l’integralite des 5 minutes tu peux dire au revoir a l’actrice de tes reves.

Mettre c’est parti ses qualites

Vous etes peut etre reellement doue afin d’effectuer la cuisine, donner des massages ou encore ecrire des lettres d’amour. C’est tres beaucoup pour toi et pour ton couple. Met ces qualites en avant pour que tu puisse continuer d’impressionner ton amoureux meme apres plusieurs annees ensemble.

