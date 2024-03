Hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar a Rusia, especificamente aMoscu, aunque anteriormente sobre mi trayecto revise determinados puntos de epiteto social y laboral que se deben de recibir en cuenta invariablemente que se viaja a un estado de el que se desconocen las costumbres, no voy a entrar en pormenores sobre lo que me encontre en mi investigacion, mas bien voy a comentar lo que me sorprendio vivir, oler, percibir asi­ como ver.

Por supuesto pense que veria cosacos por https://gorgeousbrides.net/blog/novia-por-correo-meme/ todo el mundo lados asi­ como chicas en trenzas asi­ como vestidos tipicos o con faldas largas aburridas asi­ como chales encima. ???Sorpresa. Descubri que sobre todos los lugares que he visitado, las rusas son las chicas mas elegantes, guapas asi­ como cuidadosas con su imagen fisica que he visto.

Su forma de ponerse es excesivamente alegre en sus colores, pude apreciar sobre lejos y sobre cerca la clase de las prendas. No puedo aseverar que externamente ropa de disenador la que llevaban la totalidad de (incluso creo que alguna era “pirata”), sin embargo si podria asegurar que su ropa era sobre calidad, buenas telas, excelentes colores (fijacion); asi­ como que se preocupan por que su ropa este perfecto.

(muy similar a los apretujones de el sobre la poblacion de Mexico, No obstante desprovisto faltarle el respeto a ninguna persona) pude apreciar a cm que las que llevaban sueter no tenian “una sola bolita”, estuve tentada an interrogar como le hacen, desafortunadamente mi comunicacion se desarrollaba a “senas” debido a que supuse es muy dificil de reflejar. El tema de las bolitas en las prendas de algodon y en las sueteres me impacto y en la sub siguiente ocasion que me subi al metro me asegure sobre que las prendas nunca eran nuevas sino que sobre verdad las cuidan.

En el metro

Las rusas pese a lo que imagine visten excesivamente a la tendencia asi­ como con las tendencias que se rigen actualmente en Europa… ??Maxifaldas Habia sobre todo el mundo las colores, en varias texturas asi­ como modelos, con plisados, con pinzas, contablas, en seda, en viscosa, tules, gasas… no supe que color me placer mas.

La Plaza Roja parecia desfile de modas aniversario y noche, lleno sobre ninas delgadas,entaconadas que caminaban de un flanco a otro luciendo las maxifaldas,acompanadas sobre un saco, la T-shirt, la blusa de seda, todo el tiempo de forma perfecta combinadas en elementos, ropa asi­ como maquillaje, combinaciones no excesivamente usuales quesolo entendiendo un “esquema sobre color” puedes adivinar pero que de verlo lounico que puedes hablar de es “?wow!”. Yo como turista en tenis y jeans me sentiachinche ante tanto desborde de novedad y color.

Las Medias: una cosa que me llamo la atencion fue el empleo de estas medias sobre nylon, las llevan en todo, con zapatos flats, con sandalias, con tacones de cualquier arquetipo y inclusive con tenis, desconozco por que las usan tanto, pense que seria por lo blanco de sus pieles, aunque no todas las rusas son blanquisimas de pelo rubio, hay muchas extremadamente blancas sobre pelo complicado sin embargo Ademas hay castanas, triguenas, olivaceas asi­ como de todas las pieles, en todas las estaturas sin embargo eso si, la totalidad de invariablemente arregladas asi­ como me atrevo an aseverar que mas de el 80% muy delgadas.

Minifaldas, ropa de seda, colores vistosos, pantalones de ciclista, ropa de encaje, maxi vestidos asi­ como maxi faldas

Antiguamente sobre irme a Moscu sabia que las mujeres usaban tacones asi­ como pude ver que era evidente. Empleadas de todo el mundo las rubros llevan tacones; caminan con ellos, hasta las turistas rusas y eso que existe muchas. Llama la atencion verlas entaconadas, excesivamente derechitas asi­ como bien vestidas, sin embargo llama mas la consideracion que saben andar a pie con ellos, nunca importa En Caso De Que andan acerca de piedra, empedrado, vidrio o sobre pavimento, conservan la linea perfecta dentro de columna, frente y piernas; igual que si nacieran con las tacones pegados o “todas” tomaran clases de pasarela.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.