Купить цирковое колесо Сира недорого

Колесо Сира – один из самых эффектных номеров в творчестве Цирка дю Солей. Заказать или просто купить колесо Сира Вы можете в студии Кураж: http://kurazh.org/cyr-wheel

Колесо Сира, также известное как Cyr wheel, roue Cyr или просто колесо, в 1990-х годах использовался как цирковой реквизит акробатов. Но популярным оно стало благодаря Даниэлю Сиру. В 2003 году он показал номер с первым цирковым колесом Сира на Международном фестивале «Цирк будущего», где выиграл серебряную медаль. Интересно, что Даниэль утверждает, что создал его без какой-либо осведомлённости о предыдущих подобных цирковых колёсах.

Все акробатические номера исполняются на вращающемся колесе. Сам цирковой инструмент представляет собой большой металлический обруч в рост человека. Артист держится за колесо руками и ногами, массой тела раскручивает обруч и пребывая внутри обруча, выполняет различные трюки.

Несмотря на кажущуюся простоту, номер очень сложный и динамичный.

Колесо Сира использовалось в таких шоу, как Цирк дю Солей и Цирк Элуаз,а также в опере «Аида» Мариинского театра СПб.

Подготовка статьи, производитель колеса Сира, Студия реквизита Кураж.

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