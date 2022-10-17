Клуб Pin Up – официальный сайт игрового клуба

Пин Ап клуб начало свою работу в 2014 году и практически сразу вошло в рейтинг лучших онлайн клубов. Гемблеров привлекает наличие международной лицензии, огромный выбор игровых аппаратов и игры с живыми дилерами. Онлайн клуб Пин Ап предлагает своим игрокам попытать удачу в лицензионных игровых автоматах и активировать стартовые бонусы после регистрации.

Бонусная политика в казино Pin Up

Система мотивации в казино сильно отличается от бонусных предложений конкурентов. Новички могут рассчитывать на щедрые бонусы сразу после регистрации. С помощью бонусных баллов они могут увеличить размер своего выигрыша.

В данный момент в казино Pin Up доступно 2 вида бонусов:Фриспины. Если сумма первого пополнения составила от 2000 рублей, гемблер получают 250 бесплатных вращений: 50 FS сразу и по 40 FS в течение 5 дней, Бонус 100%. Начисляется к первому депозиту и составляет не более 25 000 рублей. На отыгрыш действует вейджер х50. Выполнить условия необходимо в течение 72 часов, после чего выигрыш будет конвертирован в реальные деньги.

Акции в казино Pin Up

Для активных игроков предусмотрены регулярные бонусы, в том числе возврат части проигранных средств по пятницам. Геймеры могут активировать промокоды на персональные подарки. Найти актуальные коды можно в сообществе Pin Up в Телеграм и в почтовой рассылке от промо-отдела.

Регистрация в casino Пин Ап

Всем пин ап казино зеркало посетителям предлагается опробовать автоматы бесплатно и без регистрации. Играть на деньги можно после создания аккаунта. Процедура максимально упрощена и занимает минимум времени.

Гемблерам предлагается два варианта регистрации на официальном сайте клубе Pin-Up: по номеру телефона, по электронной почте.

Регистрация в клубе Pin Up

При регистрации необходимо выбрать предпочтительную валюту счета, придумать надежный пароль и согласиться с правилами казино. После отправки заполненной формы на обработку остается подтвердить регистрацию с помощью ссылки из письма от службы поддержки.

Перед выводом первого выигрыша необходимо заполнить игровой профиль и пройти верификацию — загрузить в личный аккаунт фото паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.