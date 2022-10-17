Клуб Pin-Up – официальный сайт игрового клуба

Pin-Up казино начало свою работу в 2018 году и почти сразу вошло в рейтинг лучших онлайн клубов. Посетителей клуба привлекает наличие международной лицензии, большой выбор игровых автоматов и игры с живыми дилерами. Онлайн клуб Pin-Up предлагает своим посетителям испытать удачу в лицензионных игровых автоматах и активировать стартовые бонусы после регистрации.

Бонусы в казино Пин Ап

Система поощрения в казино сильно отличается от бонусных предложений конкурентов. Новые игроки могут рассчитывать на щедрые подарки сразу после регистрации. С помощью бонусных средств они могут увеличить размер первого выигрыша.

В данный момент в клубе Pin-Up доступно 2 вида бонусов:Фриспины. Если сумма первого пополнения составила от 2000 рублей, гемблер получают 250 бесплатных вращений: 50 FS сразу и по 40 FS в течение 5 дней, Бонус 100%. Начисляется к первому депозиту и составляет не более 25 000 рублей. На отыгрыш действует вейджер х50. Выполнить условия необходимо в течение 72 часов, после чего выигрыш будет конвертирован в реальные деньги.

Виды акций в casino Pin-Up

Для активных гемблеров предусмотрены регулярные бонусы, в том числе возврат части проигранных средств по понедельникам. Игроки могут активировать промокоды на специальные подарки. Найти рабочие коды можно в сообществе Pin-Up в Телеграм и в почтовой рассылке от промо-отдела.

Регистрация в скачать приложение pin up казино казино Pin Up

Случайным посетителям предлагается опробовать автоматы бесплатно и без регистрации. Играть на реальные деньги можно после создания аккаунта. Процедура максимально упрощена и занимает минимум времени.

Игрокам предлагается два варианта регистрации на официальном сайте casino Пин Ап: по номеру телефона, по электронной почте.

Форма регистрации в casino Pin Up

При регистрации необходимо выбрать предпочтительную валюту счета, придумать надежный пароль и согласиться с правилами заведения. После отправки заполненной формы на обработку остается подтвердить регистрацию с помощью ссылки из email от службы поддержки.

Перед выводом выигрыша требуется заполнить игровой профиль и пройти простую верификацию — загрузить в личный кабинет фото паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.