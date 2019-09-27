Казино Вулкан клуб онлайн – официальный сайт проверенных игровых слотов

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Выполнив вход в профиль, вы сможете делать ставки, принимать участие в турнирах. В случае возникновения вопросов обращайтесь в нашу техподдержку. Контакты (телефон и email) указаны внизу страницы.

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У клуба Вулкан клуб есть зеркала. Это – не сайты-копии, а один ресурс, но с разными адресами URL. При посещении официального зеркала площадки геймеру не требуется повторно проходить регистрацию. После ввода логина и пароля он получит доступ к своему аккаунту и счету.

Список зеркал можно запросить у техподдержки. Для автоматического открытия альтернативных адресов установите плагин, разработанный нашими специалистами. Он совместим со всеми популярными браузерами: Firefox, Chrome, Safari, Opera.

Мобильная версия сайта Вулкан клуб

Официальный сайт казино Вулкан клуб доступен не только с ПК. У него есть мобильная версия, адаптированная для смартфонов и планшетов. По функционалу она идентична основной, в ней можно запускать автоматы, проводить операции с финансами, участвовать в турнирах.

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В казино есть VIP клуб Вулкан клуб, стать членами которого могут все зарегистрированные пользователи. Для этого нужно лишь создать аккаунт, а затем, зайдя в раздел VIP, нажать на кнопку «Подать заявку».

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У нас представлены разные азартные игры: эмуляторы, покер и рулетка известных брендов:

Yggdrasil;

NetEnt;

Novomatic;

Playtech;

Unicum.

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