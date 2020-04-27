Как найти хорошую работу?

Наверное, каждый из нас планировал занять такую должность, которая была бы вдохновляющей, развивающей, позволяющей раскрыть свой потенциал, и при этом хорошо бы оплачивалась? К тому же располагалась в удобном месте, с хорошей организацией труда и приятными коллегами! Способ найти хорошую должность не так уж и сложен: нужно иметь запас сил, потратить некоторое количество времени, внимания и анализа, еще пригодится небольшая доля везения. Но бывает так, что нет времени на долгий старт – например, вы уже месяцами сидите без работы, или оставаться на старой работе больше не вариант и надо срочно менять работу. Вот, если бы махнуть палочкой, и решить разом все проблемы! Но в жизни, к сожалению, обычно все немного сложнее.

Какие шаги следует предпринять, если пришло время искать работу?

Убедитесь что ваше резюме в порядке.

Прежде чем отправить резюме, убедитесь, что вы актуализировали всю информацию, что исправлены форматы и ошибки. Если выбирать лучшую работу нет времени, то стоит расширить круг поиска – помимо того, чтобы подавать документы только на должности с похожими обязанностями, подумайте, есть ли у вас такие умения, которые можно было бы применить на других рабочих местах. И непременно запишите все эти ценные навыки!

Подумайте, чего вы ждете от работы.

Если поиск работы проходит в спешке, то вполне может случиться так, что вы сместите приоритеты от того, чем же на самом деле хотели бы заниматься, или какие конкретно условия вам подходят. Вы согласитесь на работу, где требуется например работать в ночную смену, несмотря на то, что такой график вам не подходит? Думаете, что можете позволить себе полноценный рабочий день, если вам еще два года придется учиться в университете на дневном обучении? Вполне возможен вариант, что работа вашей мечты пока так и не будет найдена, но должны быть определенные пункты, которые вы будете отстаивать.

Исследуйте рынок.

После того, как вы составили список своих ожиданий, стоит как следует подготовиться и изучить вакансии интересующих вас компаний. Разумно будет задуматься о потенциальных должностях, где бы вы могли себя проявить, и определиться с размером компенсации, которую стоит попросить при собеседовании. Чем лучше вы будете ориентироваться в происходящем на рынке труда, тем эффективнее будет поиск вакансий.

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Расспросите своих близких.

Подходящая для вас работа может поджидать вас в самых неожиданных ситуациях. О предложениях можно узнать в случайной беседе с соседом, или неожиданно услышав через третьих лиц. Не стесняйтесь говорить об этом близким, родственникам и знакомым, что готовы к переменам и сейчас в поисках подходящих вакансий. Всегда есть вероятность, у кого-то на работе как раз сейчас идет конкурс, о котором не писали на сайте компании, или кто-то из друзей как раз ищет помощника – никогда не знаешь, где повезет!

Внимательно подойдите к поиску вакансий.

Работу можно найти очень быстро, но чем более оригинальна та должность, которую вы хотите занять, тем дольше могут затянуться поиски, тем больше у вас будет соперников, и тем больше собеседований придется пройти. Поиск работы – это тоже своего рода работа: нужно быть усердным, это требует большой доли предприимчивости. Не стоит ожидать письмо, что скорее всего вы попадете в следующий тур собеседования, и возможно, получите эту должность. Чем быстрее вам нужно найти работу, тем меньше стоит полагать надежды на одно собеседование, необходимо параллельно продолжать проходить другие собеседования.

Выходите за рамки.

Вы очень долго работали в в одном направлении и теперь считаете, что это именно работы на целую жизнь? Вполне возможно. Но возможно, стоит пораскинуть мозгами – не пригодятся ли эти умения еще в какой-нибудь области применения, и немного начать делать что-то новое? Если вы счастливчик, новые горизонты подарят вам новые вызовы, от которых глаза загорятся в разы ярче, чем от всех прежних должностей вместе взятых – вы же просто не давали себе шанса попробовать что-то другое. Если есть хоть малейшая вероятность успеха, почему бы не попробовать испытать себя и не поработать за границей – отправляйтесь туда на на небольшой период времени, а то и на весь год волонтером. Это поможет вам получить новые знакомства, оглянуться на прежнюю жизнь, и при этом даст вам постоянные хоть и не большие деньги для жизни в другой стране.

Процесс поиска – это тоже опыт.

Есть вероятность, что вас не пригласят на собеседование и не предложат сразу работу на первое же отправленное резюме. И на второе тоже. Да, это бесит, особенно в ситуации, когда финансовые запасы заканчиваются, но постарайтесь отнестись к процессу поиска работы, как своеобразному опыту – вы учитесь общаться с разными людьми, оставаться спокойным, «продавать» вероятному работодателю свои знания, в конце концов, вы учитесь ценить и нахваливать самого себя.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.