J’aimerai ,si un individu peu me renseigner, sur l’attirance que j’ai vis a vis des femmes rondes.

ce qui ne me pose aucun probli?mes j’assume clairement cette attirance. mais j’aimerai savoir si on voit une explication particuliere a ce tri precis de ma part.je suis 1 jeune homme de 30 annees athletique c’est le sport. je ne suis nullement moi meme “rond”.mais devant deux jeunes filles : une mince et une ronde mon choix est sans appel je choisis la personne ronde.pour moi ,ces rondeurs sont sinonyme de beaute de douceurs. voila si qqun a une explication je serai ravis.merci de vos reponse.

C’est super!Tu te poses de sacre question!!Ton message me fait sourire et je suis contente Afin de chacune des jeunes filles rondes!Je ne suis gui?re specialement rondes mais j’ai quelque forme tout de meme, mais avec bien votre qu’on entend sur la minceur ca fait du bien de lire ce genre de post.

Tu la donnes toi meme la reponse une ronde pour toi est synonyme de beaute ainsi que douceur.Et si ca peut te rassurer, beaucoup d’hommes sont attires avec ces dames avec d’la poitrine et un brin de formes.

Maintenant, tu entends quoi via ronde? Parce que vu des criteres actuelles, vous pourrez ne pas etre un sac d’os concernant etre ronde consideree tel ronde.

Mes vrais rondej’aime vraiment nos fille rondes , mais jolies. et cela me gene parfois c’est l’imcomprehension de les amis et amies.meme si je ne gi?re pas compte de leur opinion ,je trouve leur critique quelquefois legerement grincante. j’ai vraiment joie a serrer dans mes bras ou a caresser une fille ronde. bonheur que je n’ai pas avec un fille dite “mince”.pour moi les forme et les rondeurs represente la feminite la sensualite et j’en passe. il va i?tre bon que Divers homme kiffe les rondes mais par pure fantasme.et meme lorsqu’il concretise un fantasme. il n’ose gui?re s’afficher avec la personne.dans mon cas j’ai un grande fierte d’etre avec une femme ronde pour toute les raisons que j’ai deja cite.je ne pense nullement etre “anormal”.mais juste differend . en tout , ce message et Afin de l’ensemble des dames et fille au forme genereuse.a mes yeux je vous trouve toutes TRES BELLE .

Reste telle que vous etes.

reste telle que vous etes.

Tu veux donc dire obeses Bah les gouts et les couleurs. Mais bon, vu que le fourchus je n’ai jamais trouve ca beau, j’avoue que moi non plus je ne comprends nullement surtout qu’une cherie mince (je n’ai nullement dit squelettique ) c’est quand meme plus rejouissant a l’oeil. Au moment oi? bien est ferme et qu’il n’y a rien qui pendouille (et ca vaut pour des hommes mais bon, j’avoue que moi, j’ai le souci inverse ).

Definition d’une ronde svpTon angle d’approche est attractif, va etre qu’en affirmant tes preferences d’autres en feront autant, et que finalement ce n’est pourra etre nullement si rare que ca. Il est ardu de dire si c’est inne ou acquis comme preference. Mais d’experience personnelle, je mesure 1.60 m (5″4) et a 130lb je n’avais aucun copain, a 110lb tout les gars me cour apres, et entre 100 et 105 lb on dit de moi que j’ai l’air malade. ce que j’ai envie dire c’est que pour bien les commentaires que j’ai recu, je n’ai eu personne de beau et fit qui s’est interesse etant grosse, meme tres maigre on s’interessait bon nombre plus a moi. C’est pourquoi je crois que c’est plutot rare, surtout pour un mec en belle forme physique. Et un coup il y avait votre couple a la caisse devant moi, la fille etait moche et grasse, et le mec super wow, et la fille arretait pas de lui faire des reproches. De loin elle le dominait, le mec avait l’air tout d’un chien soumis. vraiment je me demandais De quelle fai§on i§a avait pu comment fonctionne mamba avoir votre gars tellement hot.

Vive nos rondespour moi des rondeurs (sans allez jusqu’a l’extreme)c’est une forme de beaute.si je respect l’actrice ronde ou nos autres mais en particulier celle au forme genereuse. ce nest pas sans amour mutuelle.je suis qqun de respectueux de doux et d’attentionne ,mais j’attends egalement en retour le meme respect.je enormement ce pauvre garcon qui etait soumis a votre fille .

