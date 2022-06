Infanticides : la detresse des femmes sous l’Ancien Regime

Depuis la fin du XX eme siecle, les infanticides paraissent rarissimes. Ce comportement nous parait si monstrueux que lorsqu’un cas survient, il fait la une des tabloides. Ils paraissent plus nombreux sous l’Ancien-Regime, mais restent bien aussi dramatiques. La mere est la premiere victime : mise au ban d’une societe si sa grossesse est decouverte, peu d’options s’offrent a elle.

Du XVI eme siecle a des journees, des dizaines de milliers de jeunes femmes ont ete traduites en justice Afin de ce crime : bien 1 500 (vraisemblablement nombre plus) ont ete condamnees et pendues entre le XVI eme et le XVIII eme .

Le decret d’Henri II

L’avortement reste, au Moyen-Age, une pratique courante et toleree au cadre de regulations demographiques. Ce n’est qu’a partir d’la fin du Moyen-Age que l’avortement, et surtout l’infanticide, seront consideres tel des crimes.

Crime de sang, crime sexuel et peche contre la religion, l’infanticide cristallise une triple transgression et occupe le sommet de la hierarchie penale.

En mars 1556, Henri II promulgue un decret qui marque la naissance d’une grande severite face a l’augmentation des cas d’infanticides. Pour combattre ce qui est aussi considere comme une preuve incontestable d’une dissolution des m?urs, le monarque signe l’une des documents les plus durs a l’encontre des jeunes femmes enceintes et infanticides, votre « crime tres enorme et execrable, frequent en notre Royaume ».

On considere des au cours que celles qui « deguisent, occultent et cachent leurs grossesses » premeditent leur crime. Les femmes enceintes ont donc pour obligation de declarer leur grossesse.

En ces temps ou le moindre acte une life quotidienne reste regit par la religion, donner sa fond a un enfant qui n’a pas recu le bapteme equivaut a le envoyer aux flammes de l’enfer. Inacceptable pour l’Eglise catholique !

Il suffira donc qu’une soeur a des traces d’un accouchement recent, qu’elle soit incapable de presenter le nourrisson, que le cadavre du nouveau-ne ait ete retrouve et qu’il n’ait pas ete baptise publiquement Afin de etre declaree coupable et « punie de fond et dernier supplice ». Dans les faits, l’application de l’edit n’est nullement scrupuleusement respectee, fort heureusement. Le seul Parlement de Paris deniche souvent des causes attenuantes : « on estime qu’a peine 28% des affaires de le ressort ont abouti a une condamnation a mort entre le XVIe et le XVIIe siecle » : c’est deja nombre !

Henri II – email peint via cuivre de Limoges par Leonard Limosin (Musee du Louvre)

Une legislation francaise en dents de scie

Cette severite des peines se poursuit sous Henri III, qui renouvelle notamment par un edit l’obligation pour des filles enceintes de declarer un grossesse. Eventuelles ordonnances royales font de meme jusqu’en 1786.

L’embellie reste notable bien au long du XVIIIeme siecle : l’indulgence des juges atteint le apogee sous le regne de Louis XVI. Notre crainte de condamner une non-coupable faute de preuves suffisantes atteste de l’existence d’une presomption d’innocence avant la lettre.

En 1783, Anne-Marie Gagneux, jeune domestique de 25 annees, est accusee d’avoir supprime et enterre le enfant dans un champ : elle n’est gui?re condamnee aussi qu’aucune circonstance attenuante ne permet de douter de sa propre culpabilite. L’annee suivante, la cuisiniere Marie Guyot pretend qu’au moment de sa delivrance, elle sentit quelque chose « tomber d’elle » et que, ne sachant aucun quoi il s’agissait, elle l’avait jete par la fenetre : elle est relachee.

Tandis qu’en Autriche pourquoi pas, la pendaison pour infanticide reste definitivement abolie dans les annees 1780, en France les peines se durcissent a nouveau sous Napoleon I er . L’inflation du nombre d’affaires portees devant des tribunaux pousse les redacteurs du Code Penal de 1810 a retablir Notre peine capitale pour l’infanticide, au nom une protection que l’Etat doit aux nouveaux nes. Ce texte 302 reste applique jusqu’au debut en Troisieme Republique, epoque ou Notre peine reste commuee en travaux forces a perpetuite Afin de la maman. Quant a la presomption de premeditation, elle ne va i?tre abolie qu’en 1901, par la loi du 21 novembre, qui place l’infanticide au rang de crime ordinaire.

Le symptome des classes populaires

Mes inculpees sont forcement des femmes agees de 15 a 35 ans, qui appartiennent a des classes sociales defavorisees et beaucoup definies, souvent considerees comme des filles de mauvaise vie : domestiques, journalieres, couturieres, lingeres, lavandieres, ouvrieres, aubergistes, cabaretieres…

Autant de metiers peu remunerateurs et exerces par la couche pauvre une population. Ces jeunes jeunes femmes ne savent ni lire ni rediger jusque en annees 1860 bien. Surtout, elles occupent des postes qui ne leur permettent meme nullement d’envisager le mariage : elles se retrouveraient a un magasin. Une situation dramatique et particulierement belle Afin de des domestiques, qui ne vont pas pouvoir imposer a leurs maitres la presence d’un nourrisson dans leur foyer.

Greuze – Notre Blanchisseuse (1791)

Proies innocentes et isolees, car souvent loin de leur lieu maternel et de leur famille, vivant un quotidien difficile ou les occasions de se rejouir paraissent peu nombreuses, elles se laissent seduire. Ces hommes paraissent des domestiques, des soldats de passage, des ouvriers du village… Des charlatans qui leur font miroiter d’invraisemblables promesses d’amour Afin de plus nos mettre dans leur lit.

De l’avortement a l’abandon

Des qu’elles ont connaissance de un grossesse, nos meufs usent de l’ensemble des stratagemes. D’abord, elles ingurgitent des plantes qui stimulent le flux sanguin, comme l’absinthe : il faudra a tout prix faire croire que leurs regles sont revenues. Certaines maitresses de maison vont Indeniablement jusqu’a scruter le linge de leurs domestiques Afin de s’assurer qu’elles ne semblent gui?re enceintes ! Elles attaquent ensuite nos drogues censees detacher le foetus.

Puis vient l’avortement, realise plus ou moins perilleusement par des medecins ou des sages-femmes de village. Pour du article beaucoup fait, on doit payer pas gratuit. Seules des plus chanceuses, celles qui beneficient de la generosite de leur amant, y ont droit.

Si l’avortement echoue, ou qu’il est trop tard, il ne est plus datingmentor.org/fr/sites-sugar-daddy/ qu’a cacher un grossesse le plus un certain temps possible : elles se compressent le ventre avec leur corset, se drapent de robes amples et s’emmitouflent au sein des tissus, pour dissimuler un embonpoint. Elles evitent les lieux de commerage tel les lavoirs ou des eglises.

Au moment oi? sonne l’heure de l’accouchement, vous devez choisir entre l’abandon ou le crime. Beaucoup choisissent de deposer l’enfant sous le porche d’une eglise ou a proximite d’un hopital, ou aussi le font admettre dans un hospice. A Paris, a J’ai fin du XVIII eme siecle, l’hopital des Enfants-Trouves recoit vingt-cinq fois plus d’enfants qu’au siecle precedant !

