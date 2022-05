Il nous est presque tous deja arrive, du fait du stress, d’un faux mouvement, d’une mauvaise posture ou tout juste du froid, de nous bloquer nos cervicales…

J’ai nuque reste raide, le cou douloureux et parfois tout ceci evolue en un vilain mal de tete. Lorsqu’on a les cervicales bloquees que Realiser Afin de se sentir mieux ?

Evidemment, si la douleur persiste trop un certain temps, le mieux est de se rendre chez la medecin, mais en attendant, vous pouvez biggercity tenter de faire diminuer la douleur avec quelques methodes simples et sans dangers :

J’ai chaleur Afin de diminuer la douleur d’un torticolis

Lorsque l’on a mal a J’ai nuque du fait d’un torticolis, on a souvent tendance a se crisper i nouveau plus, et vraiment, a accentuer le « blocage ». Notre meilleure solution pour se detendre reste de rechauffer J’ai zone douloureuse : les muscles vont se denouer et vous parviendrez a recuperer une certaine liberte de mouvement.

Prendre une douche chaude

Une douche chaude ou un delicieux bain peuvent entre autres vous sauver la mise ! N’hesitez gui?re a masser la zone douloureuse avec le jet d’eau chaude, pour vous faire une seance de thalassotherapie maison. Si l’origine de ce mal reste liee au stress, vous accorder un moment detente et bien etre permet paralli?lement i cela de relacher efficacement la pression. Profitez-en Afin de couper votre portable et mettre une musique relaxante, vous devez Realiser le vide !

Utiliser une bouillotte

Lorsque l’on a les cervicales bloquees que faire Afin de avoir moins mal ? Pensez a Notre bouillotte ! J’ai nuit ou en journee, une solution bien commode a adopter, c’est sa bouillotte ! Vous pouvez meme la fabriquer vous-meme, en urgence, si vous n’en avez gui?re. Il vous suffit de prendre une simple housse en coton (sans fermeture eclair, bouton ou accessoire decoratif pouvant fondre au micro-ondes) et de la garnir de riz, puis d’une rechauffer au micro-ondes 30s ou 1 min maximum (pas environ 800 watts). Vous n’aurez alors plus qu’a deposer votre housse au cou et profiter de sa chaleur.

Se faire masser si l’on a le cou bloque

Par un professionnel d’la sante, c’est tout de meme mieux, mais vos proches aussi sont pleinement capables de soulager – en partie – la douleur de vos cervicales.

Attention malgre tout : le massage devra etre doux, c’est inutile de forcer et d’appuyer via ces cervicales dans l’espoir de les « debloquer ». Seul un professionnel est apte a Realiser ce qui, de ce cote, vous risqueriez juste d’aggraver ca.

Quelle zone masser ?

C’est beaucoup connu, une douleur dans une zone du corps peut pleinement entrainer un blocage ailleurs, desfois a son exact oppose ! En effet, Lorsque l’on a en gali?re, on a tendance a adopter une mauvaise posture, qui a son tour entraine de nouvelles douleurs. Voila pourquoi, aussi si c’est a la nuque et aux cervicales que vous avez mal, il n’est jamais inutile de vous faire masser le dos et nos epaules egalement !

Comment Realiser 1 massage ?

Il vous suffira d’appuyer a l’aide des paumes et des pouces le long de la colonne vertebrale, puis en suivant le dessin des epaules et du haut des bras. La peau devra rouler sous des doigts, qui peuvent effectuer de petits mouvements circulaires ou simplement rester a plat : dans ce cas, on laisse glisser ses mains le long d’la zone douloureuse, en effectuant forcement un mouvement symetrique (mon tour gauche du masseur effectue le aussi mouvement en miroir que sa main droite, via rapport a la colonne de la personne massee).

Evidemment, il est beaucoup plus commode d’utiliser une huile ou une creme de massage, qui rendra le massage plus fluide et agreable. Di?s lors, autant se servir de un service special pour la detente musculaire, qui aura un effet chauffant et decontractant. Mes huiles a l’arnica paraissent notamment recommandees, aussi bien Afin de nos sportifs que concernant des gens souvent sujettes au en gali?re de dos !

Visitez ici une test Afin de savoir quel massage est fait pour vous !

Cervicales bloquees : que faire pour detendre une nuque ?

Forcement, si on a mal, on evite de bouger ou de tourner la tete, par peur d’aggraver ca… En realite, il vaudrait plutot parvenir a garder une certaine souplesse au niveau de la nuque et des epaules, Afin de accelerer la guerison. Un coup la nuque detendue grace a une agreable douche chaude ou a un massage, essayez doucement d’effectuer deux etirements.

Correctement assis, le dos droit et en prenant garde de bien respirer, pretez attention a votre posture. De nombreuses individus ont par exemple chaque jour nos epaules tendues : relachez-les donc doucement. En gardant la tronche beaucoup droite, tournez-la par la droite, puis par la gauche, sans forcer, en repetant le mouvement a quelques reprises.

Essayez egalement de detendre votre machoire : garder les dents serrees toute la journee cree une tension qui se repercute jusqu’a la nuque ! Pour finir, rapprochez lentement la menton de ce poitrine, en enroulant la tete par l’avant. Ces plusieurs mouvements devraient vous permettre de retrouver peu a peu en souplesse.

Sources images : Unsplash et GettyImages

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.