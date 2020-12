Facebook dating: hoe het werkt en wat je kunt verwachten

Het grootste sociale news netwerk ter wereld is Facebook. Het wordt door Nederlanders that is miljoen gebruikt wereldwijd heeft Facebook zelfs miljarden gebruikers. Statistisch gezien is een groot deel van deze groep gebruikers solitary, zelf meer dan 200 miljoen volgens CEO Mark Zuckerberg. Sommigen zijn op zoek naar een date of relatie, anderen blijven liever een tijdje solitary. Terwijl veel Nederlandse singles Facebook gebruiken om op de hoogte te blijven van wat de vriendenkring doet en beleeft is het ook een uitermate geschikt medium om came across andere singles in touch te komen. Daar is Facebook het over eens en daarom introduceert het Facebook Dating.

Facebook zet officieel een stap in de datingmarkt door gebruikers van het sociale media netwerk de mogelijkheid te geven om te daten 1 . Tijdens de jaarlijkse F8 conferentie voor ontwikkelaars introduceerde Mark Zuckerberg de nieuwe datingfuncties. De naam van deze nieuwe function? Facebook Dating.

Vraag je je af wat Facebook Dating precies is en wat je ermee kunt? Dit is alles wat we tot nu toe weten over Twitter Dating.

Wat is Facebook Dating?

Facebook Dating is een dienst waarmee mensen op Facebook nieuwe kunnen that is mensen. De functies zijn bedoeld voor “het bouwen van echte en lange-termijn relaties, niet alleen voor kortstondige hook-ups”, alsdus de CEO van het bedrijf. Met deze missie begeeft Facebook zich in een niche dat zich niet op that is richt enjoyable van het swipen maar op het samenbrengen van mensen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. In Nederland zal Twitter Dating concurreren that are vooral de datingsites voor serieuze relaties zoals de volgende:

Hoe werkt Twitter Dating?

Om te beginnen werken de datingfuncties niet met je bestaande Twitter profiel. Voor deze functies moeten geГЇnteresseerde gebruikers een nieuw, apart datingprofiel maken. Je hebt toegang tot dit nieuwe datingprofiel via je bestaande Twitter profiel. PotentiГ«le dates zullen je speciale datingprofiel zien in plaats van je standaard profiel. Er komt geen aparte dating app maar er is dus wel een aside datinggedeelte.

Datingfuncties

Wat je precies kunt met de nieuwe features is nog niet exact bekend maar er zijn al wel enkele guidelines van de sluier gelicht home Facebook zelf. Dit zijn de verwachtingen van de datingfuncties.

Het is volledig optioneel

Facebook Dating wordt uitgevoerd in de Twitter application, zodat je niets apart te downloaden hoeft. Er komt geen aparte dating application van Facebook zoals bijvoorbeeld de Twitter Messenger application. Het is ook volledig optioneel, zodat je het niet eens ziet als je het wilt that is niet, tenzij je het wilt gebruiken. Alleen als je Twitter Dating inschakelt kun je zien wie dit ook heeft that is ingeschakeld.

Het is gratis

Web als veel andere dating apps zijn ook de datingmogelijkheden binnen de Twitter software gratis te gebruiken. Volgens Twitter zijn er geen plannen om een betaalde versie uit te brengen. Uiteraard is het op dit minute nog te vroeg om te oordelen maar het is niet gek om te denken dat Facebook op een gegeven moment geld gaat vragen voor de datingdiensten.

Het zal alleen mensen voorstellen die niet je vrienden zijn

Je hoeft niet bang te zijn dat je voorgesteld wordt aan je single vrienden. Het algoritme van het sociale netwerk houdt hier rekening mee en stelt geen personen voor uit je vriendenlijst. Andersom wordt ook that is jij dus voorgesteld aan mensen die jou in de vriendenlijst hebben. Zo hoef je niet te vrezen dat je voorgesteld wordt aan je werkgever. Het datingsgedeelte van de Twitter application is volledig gescheiden van je Facebook-profiel. Je vrienden zullen niet weten dat je een datingprofiel hebt gemaakt (tenzij je het hen vertelt). Op dit moment is nog niet bekend of je wel voorgesteld kunt worden aan vrienden van vrienden.

Het stelt personen voor op foundation van interesses

Facebook veel that is weet alle gebruikers en zo weet het sociale netwerk ook al wat je interesses zijn. Bij het matchen van gebruikers van de datingfuncties facebook that is maakt van deze interesses. Deze interesses worden getoond als iemand aan je voorgesteld wordt, zoals dit ook that is bijvoorbeeld Badoo gebeurt. De gedeelde interesses zijn een hulpmiddel that is goed een gesprek te starten.

Het geeft je de mogelijkheid te chatten

Het is geen verrassing maar als je eenmaal contact hebt gelegd met iemand anders dan kun je came across chatten that is elkaar. Dit zijn enkel tekst-only berichten. Afbeeldingen, video’s en andere news kunnen niet came across deze berichten worden that is verstuurd. Het chatgedeelte is afgescheiden van de normale berichten die je via Facebook ontvangt. Beide personen kunnen het eerste bericht verzenden, maar je mag alleen dat bericht verzenden, tenzij de ontvanger antwoordt.

Het laat je kiezen

Uit de eerste beelden die beschikbaar zijn gesteld door Facebook lijkt het erop dat de datingdienst matches voorstelt waarna gebruikers een keuze kunnen maken. Bij elke voorgestelde match kun je aangeven of je ‘Geïnteresseerd’ bent of niet. Als deze werkwijze gebruikt gaat worden dan komt het neer op de Tinder-werkwijze waarbij twee gebruikers came across elkaar kunnen chatten als er een gemeenschappelijke ‘Geïnteresseerd’ wordt uitgedeeld.

Het laat je evenementen en groepen gebruiken

Facebook Dating biedt je de mogelijkheid om jezelf beschikbaar te stellen via individuele evenementen of groepen waarvan je lid bent. Je kunt dit “ontgrendelen” om potentiële matches en mensen te zien die je interesses delen. Wederom is dit optioneel, net zoals Facebook Dating in het geheel.

