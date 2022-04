ENTRETIEN. Malgre l’adversite sanitaire et securitaire, l’ONG fondee avec Valerie Passeport accompagne des dames burkinabe dans des projets de developpement.

A vec le lourd tribut paye ces dernieres annees et ces derniers mois avec les humanitaires au Sahel, pris en etau entre enlevements et assassinats par les terroristes islamistes, continuer a bosser dans des projets de developpement au profit de communautes locales releve tout d’un courage et d’un sens de l’engagement que l’on doit saluer. Entre la menace sanitaire du Covid-19 et celle securitaire des terroristes, il convient avoir des objectifs clairs chevilles au corps pour prendre le risque de s’aventurer en zones rurales du Sahel souvent isolees. C’est le cas de l’ONG Tamounte, symbolique de ces associations humanitaires qui ?uvrent en silence et sous les radars et qui obtiennent surtout des resultats. C’est a la suite d’un week-end d’accompagnement d’une association de developpement au sud du Maroc avec des lyceens dont elle etait Notre professeure de geographie que Valerie Passeport a fonde Tamounte (« Ensemble » en amazigh), seduite qu’elle fut d’observer la volonte et l’engagement des jeunes Marocains de faire revivre leur village niche dans une oasis au milieu tout d’un desert de pierre rouge. Apres le Maroc, ou le association a eu moyen de concretiser avec la cooperative Afarag Iminkasar une production reguliere de spiruline qui possi?de permis de generer des revenus et d’autonomiser toute une communaute, c’est au Burkina Faso que Tamounte s’est engage. A travers le temoignage, on mesure l’integralite des defis que les ONG impliquees dans des actions de developpement au Sahel doivent relever, sur les plans humain, technique, logistique, financier, economique, sanitaire et securitaire. Entretien.

Notre Point Afrique : Comment a demarre et s’est noue ce engagement au Burkina Faso au travers de votre ONG Tamounte ?

Valerie Passeport* : Tout a commence par une retrouve sans parole avec une femme dont l’enfant etait occupe i mourir au centre de nutrition de Reo ou je m’etais rendue au cours du premier sejour. Elle avait sorti un minuscule bebe de cinq mois de ses chales. Celui-ci tenait dans ses mains. Je ne comprenais nullement et cela se passait. Elle m’a parle en langue more, mais j’ai vu sa detresse et sa solitude ainsi que la resignation d’une responsable, Madame Zongo, qui n’avait rien a offrir. Finalement, le bebe reste fond.

Etant aussi tante, je me suis dit que je ne pouvais jamais rester ainsi sans tenter quelque chose, sans bien tenter en fait, car je me suis dit : « Comment rester indifferente a une telle situation ? » La verite, c’est que je ne suis pas sortie indemne de mes voyages, et celui-la a particulierement marquee. Cela a engendre une profonde remise en question. En tout cas, et cela me fait agir en premier, c’est la dimension humaine des situations. Apres cela, Il existe beaucoup evidemment des raisons plus generales, mais celles-ci ne concernent nullement que moi. Elles paraissent plus politiques au sens premier du terme.

Pourquoi est-il urgent d’agir de nos jours sur l’economique et le social au plus pres des populations dans un pays comme le Burkina Faso ?

Il va i?tre urgent d’agir sur l’economie et le social aupres des populations, puisqu’il va falloir d’abord empi?cher le naufrage absolu des personnes les plus vulnerables qui semblent invisibles dans la societe au profit, peut-etre un tantinet trop, de l’Afrique en tech qui est une realite, certes, mais une au milieu d’autres realites. Il faut ensuite bosser a un ne pas basculer tout a l’heure au secteur informel, la prostitution Afin de et cela concerne les femmes et les enfants, puis les trafics en tout genre qui n’en rendent que plus terrible votre pauvrete. Car, derriere de beaux immeubles d’aujourd’hui ou de pudiques murs decores, il y a aussi des bidonvilles qui sont tel caches. Il faut aussi etre a cote des populations rurales isolees pour leur ne pas partir bosser ou de se Realiser exploiter a l’etranger. Depuis des situations douloureuses comme celle a laquelle j’ai assiste dans des mines clandestines ou on n’est gui?re loin de conditions d’esclavage. Entre autres, votre scene ou, en echange de poudre d’or, des enfants entre 6 et 8 annees avaient recu une poignee de riz. Mais ce que l’on doit absolument un empi?cher, c’est d’etre tentees par les activites terroristes comme mirage de la vie differente. Ce sont des situations reelles que j’ai vecues et dont des femmes m’ont aussi parle.

Sinon, au regard de l’important potentiel dans place, il est possible de developper des projets a fort impact structurel. De mon angle d’approche, Il existe des solutions efficaces qui sont relativement simples. Mes projets a micro-echelle permettront de plus cibler nos besoins reels directs, d’apprehender des difficultes locales, de connaitre les mecs et donc d’apporter une reponse coherente. Un forage Prenons un exemple, au fond votre n’est que dalle sinon un investissement de jamais nombre d’argent. Cela ne necessite pas un chantier colossal et a votre impact local visible tout de suite. Dans nombre de situations, on aide plus les populations avec de l’eau qu’avec Internet.

Pour agir utilement, vous avez choisi d’inscrire la ONG Tamounte dans des initiatives au Burkina. Que peut vraiment apporter une ONG dans un tel contexte, explosif a tous points de vue ?

Une ONG petite tel la notre peut avoir un role a jouer aupres des populations.

Nous sommes plus flexibles et reactifs que des institutionnels parce que nous avons une equipe deja concernant le terrain. Son interculturalite nous permettra de voir rapidement les problematiques et d’elaborer des solutions, certes provisoires, mais d’urgence, avant de concretiser des realisations durables.

Etre apolitique nous evite bien des ecueils et nous permet d’intervenir par rapport i l’humain. Nous sommes copains des beneficiaires et a un ecoute. Notre coordinateur, Alassane Semde, vit sur place et reste au contact direct et regulier des populations avec lesquelles nous nous mobilisons. Pour etre efficaces, nous avons choisi de devenir dans le concret.

Comment construisez-vous ce legitimite aupres des populations Afin de renforcer l’inclusivite de les initiatives ?

C’est primordial d’acquerir d’la legitimite aupres des populations. Cela va permettre d’envisager sereinement le deroule des travaux. Cette legitimite passe avec une agreable connaissance des populations ainsi que leurs besoins. Cela reste necessaire de connaitre les limites necessaires pour mieux adapter les reponses aux problemes poses. Nous respectons l’ensemble des facteurs societaux (religions, culture, role des femmes, place des anciens). Tout i§a reste systematiquement mis en perspective et retourne en compte. Nous avons la conviction que l’on doit etre humble et patient. Notre philosophie est la suivante : au Sahel, ne pas s’imposer, ne que dalle imposer fonctionnement xpress. C’est important d’avoir l’adhesion des populations locales. C’est vraiment la base de votre que nous considerons comme une demarche de coconstruction.

Pouvez-vous nous Realiser l’economie de l’organisation des projets que vous menez actuellement ?

Nous sommes partis du constat que les Centres de recuperation nutritionnelle (CREN) qui doivent accueillir ces dames et leurs bambins en situation de sous-nutrition n’etaient que rarement en capacite de le faire decouvert l’absence totale de fonds, de denrees, decouvert l’approvisionnement tres aleatoire en lait infantile, en aliments therapeutiques, et quelquefois le desinteret des autorites de tutelle sans oublier la desorganisation globale.

