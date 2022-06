E perche anche lei, non solo lui, sta vivendo una storia d’amore bellissima

E avvocato

Poi arriva la rabbia, quindi la disperazione Lei gli urla ti odio , dimentica di essere olandese e come tale piu aperta degli italiani, tollerante, dotata di nordico aplomb e con un atavico orrore per le scenate Nei primi giorni successivi alla confessione non era piu olandese, non era piu avvocato Era una giovane moglie ferita da un tradimento piu crudo e devastante di qualsiasi altro perche non lasciava alcuno spazio per competere con il rivale Se l’amante e piu giovane tu puoi convincerti di essere piu affascinante, se lei e piu bella puoi consolarti pensando di essere piu intelligente Ma qui non potevo gareggiare Allora gli aveva detto di avere un amante anche lei, un giovane collega, sperando di scuoterlo, ma la notizia era suonata agli orecchi di Stefano come una liberazione Gli aveva tolto un peso.

Gli anni a seguire non sono stati facili Ci siamo consultati con uno psicologo che ci ha sostenuto e consigliato Ma era comunque tutto molto difficile , ricorda C’era un padre, il padre di lui, il nonno italiano dei bambini che mai avrebbe accettato la situazione C’erano i nonni olandesi a cui spiegare tutto, soprattutto che lei e i bambini sarebbero rimasti in Italia Pragmatici loro avevano sperato che quanto accaduto servisse a riportarmi li con i bambini Cosi finalmente si sarebbero potuti godere i nipotini Ma ormai la mia vita era in Italia Per Josee ci sono voluti anni di psicoanalisi, tre sedute alla settimana, per metabolizzare il dolore, per smettere di piangere per nulla, senza preavviso Per ricominciare a credere che qualcuno, un uomo, prima o poi l’avrebbe amata e, prima ancora, trovata attraente.

Il luglio Stefano e Luca faranno una grande festa a Bergamo a cui parteciperanno amici, parenti, i figli e Josee con il suo nuovo compagno

Sapere che mio marito era gay mi aveva annientato Tutto quello che avevamo vissuto mi appariva falso Ma questo succede a tutti quelli che vengono traditi Per Stefano invece tutto era stato in discesa: dopo poco essersi separato dalla moglie aveva incontrato Luca, era stato come se si fossero cercati da sempre, non dovevano piu affannarsi, si era trovati, era scritto Spesso mi sono chiesta perche e toccato a me , dice Josee Ho cercato di darmi delle risposte, alcune non le condividerebbero nemmeno gli esperti Ma col tempo quei sentimenti, quelle ipotesi, quel dolore si sono attenuati Stefano e Josee sono quasi amici Per il bene dei figli E andata cosi Non e colpa di nessuno Gli auguro con tutto il cuore tutta la felicita del mondo Testimone di nozze per Stefano e stato il figlio Gabriele Assenti alla cerimonia le madri degli sposi: entrambe hanno detto che era meglio cosi.

Poi un giorno mi aveva chiesto di vedere insieme un film , ricorda Josee Non ricordo il titolo, ma la trama perfettamente: era la storia di un medico che si scopre omosessuale e finalmente trova il coraggio di dirlo alla moglie e ai figli Che brutto film avevo pensato, trama banale, finale prevedibile, lo sceneggiatore avrebbe potuto fare meglio Ma il film era solo un pretesto che Stefano aveva scelto per confessare quanto non riusciva piu a soffocare Hai visto il film? Be’ che ne dici? , aveva chiesto alla moglie Ma non aveva aspettato la risposta Anche io, come lui , aveva detto in un soffio Poi aveva pianto Per lei, per i bambini e per tutto il male che sarebbe venuto di li a poco, ma anche per il sollievo di non dover piu fingere In quel preciso momento ho pensato che la colpa di tutto fosse solo mia https://datingmentor.org/it/mingle2-review/ , ricorda Josee Ero io che avevo intuito e non avevo voluto vedere Ero io che in tutti quegli anni avevo sempre sentito, come solo una moglie puo sentire, che per lui stare con me era innaturale Aveva fatto il possibile, glielo riconosco, ma la fatica di essere quello che non riusciva a essere gli aveva cambiato il carattere, lo aveva reso sempre piu gelido, sempre piu ostile Mi spiaceva per lui .

