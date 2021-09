Descubri que era poliamorosa cuando mi novio me puso las cuernos

Desde que era pequena, mi vida amorosa ha estado en gran medida supeditada a las creencias desplazandolo hacia el pelo valores sobre mis padres cristianos. Reconocer a un pequeno debia tener el unico objeto sobre regresar al casamiento, y no ha transpirado el sexo era una actividad reservada exclusivamente a las personas casadas. La emocion era un valor insolito y el amor era un solo acuerdo sobre ventaja.

Asi por consiguiente, cuando empece mi primera conexion a los 18, me implique en cuerpo humano y alma. No exagero si digo que estaba loca de amor desplazandolo hacia el pelo que no podia imaginarme saliendo con ninguna una diferente cristiano el resto de mi vida. Estaba tan enamorada que inclusive aparque mi sueno de ir a la universidad Con El Fin De mudarme con el. Tenia la suerte de efectuarse encontrado al apego sobre mi vida bastante mozo. ?Para que esperar y arriesgarnos a que algo se interpusiera entre nosotros?

Unos meses luego de irnos a vivir juntos, decidimos realizar una escapada a Roma. Tomados de la mano, recorrimos las preciosas travesi­as sobre la capital italiana, compartimos platos de espaguetis al Modalidad sobre La mujer asi­ como el vagabundo y nos hicimos la tipica foto en la Fontana sobre Trevi. Mi vida era plena.

Cuando aterrizamos de reves en el mundo Unido, habia la mujer esperandonos en la seccii?n sobre recogida de maletas. Tenia las ojos inyectados en matanza, las mejillas empapadas sobre lagrimas y le temblaban las manos. Mi enamorado se puso tenso cuando la vio. Con la mano que tenia apoyada en mi talle, me intento manejar en una diferente domicilio.

Aunque fue en vano. La femina nos vio asi­ como se acerco a nosotros. Me pregunto si yo era su mujer y no ha transpirado, cuando le dije que si, me aseguro que la novia ademas lo era. A la oportunidad.

Me intento ensenar pantallazos de demostrarmelo, No obstante mi enamorado la aparto. Llorando descorazonada, gimio ”El me dijo que me amaba”. Y no ha transpirado se fue corriendo.

Mi novio se giro hacia mi, nervioso, esperando mi respuesta. Sin embargo no hubo respuesta. Debe haberme derrumbado con el corazon roto. Debe efectuarse interes ira, afliccion o desilusion, aunque unicamente senti intriga.

En ocasii?n sobre iniciar un interrogatorio abrumada por el dolor asi­ como la inseguridad, solo tenia unas pocas preguntas ?La deseas? ?Me deseas? ?Nos quieres a las dos? ?Quieres permanecer con las dos a la oportunidad?

“Mis colegas desplazandolo hacia el pelo mis parientes me dijeron que era incompatible que mi enamorado me amara asi­ como me pusiera los cuernos”

Me explico que a mi me queria con total seguridad, No obstante que no estaba Indudablemente sobre quererla a la novia. Cuando me pidio perdon por ponerme las cuernos y comento que estaba confuso por motivo de que nunca sabia que externamente probable amar a dos individuos a la oportunidad, le sugeri que quizas fuera poliamoroso.

Nunca se me paso por la pensamiento que yo igualmente pudiera serlo.

Cuanto mas investigaba en el poliamor, mas me sentia representada. Consiguiendo en cuenta la formacion que habia recibido desde chiquilla, la idea deberia haberme repelido, pero La verdad es que alguna cosa en el interior de mi desperto desplazandolo hacia el pelo me emociono.

No obstante, aparte esos pensamientos por el momento. Mis amistades asi­ como mis familiares me dijeron que era incompatible que mi novio me amara asi­ como me pusiera los cuernos, desplazandolo hacia el pelo me aseguraron que yo nunca lo amaba de certeza En Caso De Que me habia hexaedro igual su infidelidad.

Lo primero quizas era evidente, aunque yo nunca tenia ninguna duda de que lo amaba. No me molestaba que el hubiera tenido una citacion con una diferente chica y yo empece a hacerme a la idea de conocer a otros varones.

Durante unos meses, detras de sus disculpas asi­ como promesas sobre que nunca volveria a serme infiel, seguimos estando monogamos, No obstante nunca podia dejar sobre darle vueltas a la idea sobre descubrir a otros varones. Me emocionaba la idea de tener primeras citas y no ha transpirado sobre estudiar el cuerpo humano de un nuevo amante sin renunciar a la confianza asi­ como confort de la pareja seria.

?Poner las cuernos seri­a un indicativo sobre la esencia poliamorosa de la alma? Puede que si, en varios casos. En el caso de mi pretendiente nunca era de este modo. La discrepancia fundamental entre el poliamor desplazandolo hacia el pelo la infidelidad radica en la difusion asi­ como la honestidad. Mi novio nunca habia sido leal y no ha transpirado rompi con el novio Con El Fin De explorar el poliamor.

Al fundamentos no estaba segura de como comenzar a moverme en el ambiente de el poliamor. Casi esperaba que existiera una comunidad apartada de seres poliamorosas a las afueras sobre la poblacion, pero nunca tarde en descubrir que el poliamor nunca era la idea tan tabu como creia.

Se lo conte an uno de mis mi?s grandes amigos, con el que compartia inmueble por entonces, y acabamos consiguiendo una relacion casual. Al comienzo me parecio raro tener la liberacii?n de flirtear con otros hombres, sin embargo me acabe acostumbrando, me deshice de cualquier sentimiento sobre responsabilidad desplazandolo hacia el pelo abrace este nuevo estilo de vida.

“La discrepancia fundamental entre el poliamor desplazandolo hacia el pelo la infidelidad radica en la difusion y no ha transpirado la honestidad”

Ver mi lado poliamoroso me cambio la vida. Era liberador ser tan autonoma, reconocer a tantas usuarios igual que me apeteciera y no ha transpirado tener confianza reciproca con la totalidad de mis parejas. El poliamor erradica el panico, los celos y las sospechas que inevitablemente surgen en las relaciones monogamas. Desprovisto el lastre sobre esas emociones, pude encontrar cosas referente a mi misma que me han cambiado la vida.

En caso de que me hubieran puesto las cuernos, quizas Jami?s habria descubierto la clase de amor mas adecuada de mi. No podri­a ser sea incapaz sobre mantener la monogamia. Solamente, en una contacto poliamorosa puedo acontecer yo misma. Soy libre de experimentar desplazandolo hacia el pelo mantengo mi independencia.

En esta era tan individualista, la gente ansia libertad e independencia. No seri­a infrecuente ver que alguien sacrifica una trato seria para priorizar su trayectoria experto o Con El Fin De disfrutar de las prerrogativas de la solteria. Con el poliamor he descubierto que tengo lo preferible de ambos mundos.

Aun me queda suelo por explorar en el ambiente del poliamor y quizas ni siquiera sea mi decision definitiva en mi vida.

Lo que conozco es que, por En seguida, seri­a la resolucion mas correcta Con El Fin De mi.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido asi­ como ha sido traducido del ingles por Daniel Templeman Sauco.

