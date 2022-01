Datingsite lesbisch. Als je je identificeert als een LGBTQ+-vrouw en al enige

“Wees open, niet blootgesteld.”

Bij Feeld geloven ze dat niets onvoorspelbaarder of minder binair are dan het menselijk verlangen. Daarom hebben ze Feeld gemaakt, een plek waar iedereen eerlijk kan zijn tegen zichzelf en anderen. Feeld was alleen beschikbaar als app op Android os- en iOS-apparaten.

12. Taimi

Taimi heeft een enorme LGBTQ+-gemeenschap van 10+ miljoen mensen en fulfilled dit gigantische aantal leden beweert het ’s werelds grootste LGBTQ+-platform te zijn. Volgens Taimi zelf werd de application recentelijk erkend als ‘een van de beste producten voor niet-binaire, genderflu?de en transgenders’ en ook is actually het een plek waar lesbische en biseksuele vrouwen welkom zijn, hoewel het vooral populair try onder homomannen.

“LGBTQ+-app: daten, chatten en sociaal netwerk.”

Taimi try meer dan een datingapp. Het is actually een sociaal netwerk voor de LGBTQ+-gemeenschap. Voor queer gebruikers die op zoek zijn naar betekenisvolle connecties, of ze nu platonisch of romantisch zijn. Het functioneert als een van de beste apps die je kunt vinden, omdat Taimi een razendsnelle software was waarmee je berichten kunt versturen, verhalen kunt delen en groepen kunt aanmaken. Taimi is actually beschikbaar als app voor iOS- en Android-toestellen.

13. VrouwVrouw

VrouwVrouw is een program found een toepasselijke naam, wish het was er exclusief voor vrouwen die vrouwen zoeken. Voor een lesbische relatie of vriendschap; je kunt zelf aangeven of je een relatie wilt of een goede vriendin. Naar eigen zeggen is VrouwVrouw de ‘grootste datingsite voor all??n lesbiennes en biseksuele vrouwen in Nederland en Belgi?’.

“Voor de lesbische en biseksuele vrouw.”

Nog niet in de kast als bi of lesbi? Houdt er dan rekening mee dat alle profielen van VrouwVrouw openlijk te vinden zijn op het web. Zonder registratie en inloggen in het mogelijk om de profielen van alle leden te bekijken – dus ook perish van jou. VrouwVrouw is niet beschikbaar als app. De datingsite alleen te gebruiken via een internetbrowser.

14. Lesbichat

Als we het over een ‘oudje’ hebben in de datingniche van lesbische vrouwen, dan kom je al snel uit bij Lesbichat: een websites voor lesbische en biseksuele vrouwen dat meer gericht is op informal relaties dan op iets langdurigs of serieus. Wie nog bekend is came across de klassieke profielensites pass away ooit het online overspoelden, zal er geen problemen mee hebben om wegwijs te worden in het aanbod van Lesbichat.

“Exclusief voor lesbische en bisexuele vrouwen.”

Lesbichat is een ouderwetse en who is willow dating vrij amateuristische profielenwebsite satisfied chatfunctie. Mannen kunnen en mogen zich niet aanmelden, alleen vrouwen zijn welkom. Er is actually geen app beschikbaar van de chat of profielen, maar aanmelden was wel mogelijk via de web site.

15. Lex

Ben je van mening dat de datingwereld te veel de nadruk legt op visueel indrukken? Dan is Lex een software om te overwegen, de datingapp voor ‘queer devotee and pals’. De Engelstalige datingapp voor lesbische en biseksuele vrouwen gaat terug naar de foundation van contactadvertenties. Lex is een afkorting voor lexicon, wat aangeeft dat het vooral om woorden en tekst gaat. In het geval van deze datingapp was het duidelijk hoe daten verloopt: eerste berichten versturen, daarna selfies delen.

“De digitale center voor queer mensen om wereldwijd te chatten, daten en vrienden te maken.”

Lex liet zich inspireren door de contactadvertenties in On the Backs, een door vrouwen gerund eroticamagazine uit de jaren ’80 en ’90. De contactadvertenties werden geschreven home lesbiennes en beschreven in info de verlangens en romantische eisen van de vrouwen. Lex try te downloaden in de Apple App shop en yahoo Gamble Store.

16. Scissr

Scissr was de lesbische versie van Grindr. Althans, zo werd het jaren geleden gepresenteerd. De naam zegt wat dat betreft al genoeg, gezien de verwijzing naar een lesbische sekspositie. Toen het in 2014 werd ge?ntroduceerd werd het aangekondigd als een datingapp ‘voor lesbiennes, home lesbiennes’.

“Exclusief voor lesbische en bisexuele vrouwen.”

Het is gratis te gebruiken, maar daarbij moeten we wel zeggen dat Scissr geen populaire app is actually. Met de web page die traditional are en de slechte gebruikerservaringen was het geen plek pass away aanbevolen wordt. Mocht je het wel willen proberen, Scissr are te downloaden in de appstore van Apple.

17. Fem

TikTok-fan? Dan is actually dit de datingapp voor jou. Fem richt zich meer op video’s dan de andere platforms voor lesbische en bi-vrouwen. En als je niet bang curved om jezelf came across video clip te presenteren, dan maakt het ook groepschats mogelijk. Maar ook als videos helemaal niet je ding are, kun je nog deelnemen. Je kunt gewoon vasthouden aan foto’s.

“De beste nieuwe gratis videodatingapp voor lesbiennes en biseksuelen.”

Ze zeggen weleens dat een foto duizend woorden waard is actually? Volgens Fem bevat een movie minstens duizend foto’s. En dat is actually de reden waar Fem zo de nadruk legt op videos, omdat het zoveel meer over jou als persoon kan zeggen. Bekijk movies van lesbische en biseksuele singles bij je in de buurt en als je iemand leuk vindt, dan tik je op ‘Vind ik leuk’. Fem is actually alleen beschikbaar in de Bing Enjoy Store.

18. Lesly

Deze queer datingapp helpt vrouwen en niet-binaire mensen liefde of een leuke go out te vinden. Dat doet het found een vergelijkbare veegfunctie als datingapp Tinder – naar rechts om te liken en naar backlinks om te passen. Omdat Lesly alle gebruikers screent op authenticiteit, weet je dat de persoon satisfied wie je matcht ook echt een echt persoon are.

“Gratis lesbische datingclub voor lesbiennes en biseksuele vrouwen.”

Met een gelikte software weet Lesly steeds meer gebruikers te overtuigen. Alleen try het in Nederland nog niet populair. Lesly is actually te downloaden in de fruit App Store en Bing Play Store.

Voor wie are het?

Vrouwen perish zichzelf als direct en cisgender bestempelen kunnen prima overweg fulfilled de applications voor de massa. Voor LGBTQ-vrouwen was dat een ander verhaal. De lesbische gemeenschap ondervindt veel problemen bij het daten op een conventional application perish doorway alle geslachten en seksuele geaardheden worden gebruikt.

Frequente klachten die deze vrouwen hebben kennen vaak dezelfde onderwerpen: van man-vrouwkoppels die vissen naar trio’s, vrouwen die mannen blijken te zijn en zelfs mannen die hen proberen te overtuigen dat hun hun natuurlijke verlangens bij een guy horen te liggen… en dat zij dat wel kunnen veranderen.

De datingsites die zich richten op de gaycommunity zijn niet bedoeld voor hetero’s. Dat spreekt voor zich. Maar iedereen die op hetzelfde geslacht valt of biseksueel try mag zich wel aanmelden bij deze software. Over het algemeen valt iedereen perish zichzelf als een onderdeel van LGBTQ-gemeenschap ziet onder de doelgroep van deze datingsites.

