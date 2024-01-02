Çözülmüş DVDFab başlangıçta çöküyor

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Sinatraa’nın zirveye çıkışı ilk olarak Overwatch’ın ilk reytingli sezonlarında başladı. Şu ana kadar oyunun harika bir metası yoktu, hatta gelişen bir e-spor sahnesi bile yoktu. Sıralamanın gelişimi ve coşkulu bir ELO sistemi, insanlardan en yeni agresif morali getirdi ve kesinlikle bağımlılık yaratan bir his yazabilirsiniz. Rumble Sahnesi’ndeki düzinelerce oyunun hemen ardından, dünya çapındaki en büyük yarım düzine topluluğunuzdan beşi kenara çekilmeyi başardı. 2020 Dünya Şampiyonu DAMWON KIA, 8 dozluk keskin bir skor çizelgesiyle bunu sağladı.

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Burada, yeni Yarım düzine Invitational 2021, üst sıradaki en iyi sekiz organizasyon grubu ve en alt gruptaki ikinci sekiz organizasyon için çift muameleli bir turnuvaya katılıyor.

Jay “Sinatraa”, yakın zamanda Overwatch’ın vermesi gereken en iyi durumdayken konumunu sağlamlaştırdı ve San Francisco Shock’unuza yepyeni Overwatch Kategori Turnuvası adını verdi.

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Ne yazık ki, nihayet zamanı geldiğinde Sinatraa mücadele etti. Sezon ortasına kaydolmak gerçekten biyokimyaya uygun değildi ve muhteşem özel oyunu gerçekten sallantılı görünüyordu. Taze Sürpriz, 12 ayı iç karartıcı bir 9′uncu sırada tamamladı. Kompozisyonu, Sinatraa’ya en uygun olan, rakipleri alt etmek için oyuncuları mutlak mekanik uzmanlığı kullanmaya davet etmek için kahramanlardan yararlandı. Yapısının popülaritesine rağmen Sinatraa hiçbir zaman Selfless’e sahip tek bir olay elde etmedi.

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Sinatraa aslında oyunlarını geliştirmek için önemli miktarda enerji kullanan büyüleyici profesyonellerden biri. Sezonun 1. adımının sonuna doğru Sinatraa, 100′den fazla oyun örneğine imza attı. Bu süre zarfında, elde edilenler hızlı bir şekilde üst sıralarda yer aldı ve oyunun önde gelen solan kuyruklu oyuncuları arasında yer alacak bir üne kavuştu.

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