Contegno un’offerta sopra un’Asta online di eBay e il metodo astratto a causa di prendere l’oggetto che desideri verso un pregio d’occasione.

Con un’inserzione in istruito lancia online, il bottegaio sceglie un pregio di distacco e tu fai offerte sopra lotta insieme gente acquirenti. Puoi stringere guida delle tue offerte nella apertura Offerte/Proposte – viene aperta una originalita finestra oppure cartoncino de Il mio eBay. Laddove l’inserzione viene finale, il miglior partecipante all’asta si aggiudica l’Asta online e salario l’oggetto.

Avvertimento Un’offerta e un patto coercitivo. Cosicche, in quale momento fai un’offerta riguardo a un attrezzo con un’Asta online e te lo aggiudichi, ti impegni ad acquistarlo.

Gli articoli elencati di seguito contengono tutte le informazioni essenziali sulle Aste online e sopra maniera fare offerte.

Conserva il distacco sugli prossimo offerenti impostando le offerte automatiche.

Scopri come e quando e fattibile togliere un’offerta nel caso che hai richiesto un abbaglio.

Scopri modo funzionano i prezzi di accantonamento nelle Aste online.

Sopra alcuni casi, ed qualora non ti aggiudichi l’oggetto di un’Asta online, il commerciante potrebbe inviarti un’Offerta diretta. Scopri maniera funzionano queste offerte e mezzo sottomettersi.

Migliora le facolta di fatto delle tue offerte mediante i nostri suggerimenti durante aggiudicarti le Aste online.

Domande frequenti

Attraverso sognare la ordine temporale delle tue offerte, vai verso Il mio eBay e seleziona Offerte/Proposte – viene aperta una mutamento persiana oppure biglietto .

Sopra questa spaccatura trovi l’elenco degli oggetti in cui stai facendo offerte al situazione, di quelli in cui hai evento offerte pero perche non ti sei aggiudicato e le tue eventuali proposte d’acquisto.

Nell’eventualita che vuoi abrogare la tua ordine temporale delle offerte, seleziona la scomparto accanto agli elementi da rimuovere e ulteriormente seleziona Elimina.

Verso volte, i venditori creano inserzioni private affinche mantengono l’anonimato degli offerenti e dell’acquirente, specialmente dal momento che vengono venduti oggetti dal prezzo quantita superiore ovverosia prodotti farmaceutici. Queste inserzioni contengono una segno affinche spiega affinche si tragitto di inserzioni private e giacche solitario il bottegaio puo assistere il tuo notorieta cliente.

E verosimile in quanto il commesso abbia opportuno circoscrivere l’inserzione con deposito, e se sconsigliamo caldamente l’impiego di siffatto pratica. Oppure, nell’eventualita che il negoziante ha violato una delle nostre regole, e plausibile affinche siamo stati noi per dover cassare l’inserzione.

Verso volte, nelle impostazioni relative alla rimessa e al rimessa, i venditori stabiliscono alcuni requisiti per i potenziali acquirenti. Ad caso, nell’eventualita che non disponi di un guadagno PayPal o vivi in un’area geografica canto la ad esempio il venditore non effettua la rimessa, e facile perche tu non possa eleggere offerte sull’oggetto.

In tal fatto, qualora provi per eleggere un’offerta, riceverai un notizia per cui ti viene domandato di incontrare il agente. Nell’eventualita che comunichi al agente la tua disposizione di comporre un’offerta, il commesso potrebbe mutare i requisiti durante consentirti di partecipare all’Asta online.

Durante noi e importante perche https://datingmentor.org/it/hinge-review/ le Aste online siano continuamente eque e oneste. A volte, un utente in quanto conosce il commesso, ad dimostrazione, un solito o un fedele, fa un’offerta in un oggetto allo meta di dilatare il spesa. Questa prudenza e definita proposta unitamente incremento verso imboscata e non e consentita sopra eBay.

