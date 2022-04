Chemsex : « On est au debut d’un fleau qui rappelle l’epidemie du VIH »

Dans « Chems », le nouveau roman de Johann Zarca, le personnage principal tombe dans la spirale infernale des fi?tes ou se melangent sexe et drogues de synthese.

Un phenomene bien connu des associations LGBTQ+ qui tirent la sonnette d’alarme depuis quelques annees.

Johann Zarca est un habitue des sujets a contre-courant. Roi de « l’underground » – ce qu’il appelle lui-meme les « endroits planques » -, il s’attaque a une tendance bien connu des milieux gay : le chemsex. Contradiction de « chemical sex » (en francais « sexe chimique ») ce nouveau terme definit des relations sexuelles sous emprise de drogues de synthese, censees decupler le bonheur. Une fonctionnel dangereuse qu’il raconte au sein d’ le dernier livre, sobrement intitule « Chems » (ed. Grasset).

ELLE. Votre roman decrit 1 univers du chemsex ancre au libertinage et la communaute gay. Qu’en est-il dans la realite ?

Johann Zarca. Le chemsex est Indeniablement souvent utilise Afin de pimenter des partouzes, qui peuvent durer plusieurs heures, mais gui?re que. Cela touche particulierement la communaute gay : c’est une contre-culture, un microcosme. Meme si c’est 1 phenomene qui tend a se generaliser, ceux qui ont tires la sonnette d’alarme en premier paraissent les associations LGBTQI+.

ELLE. Pourquoi vouloir amener ce sujet ?

J. Z. J’ai surpris le chemsex prendre une ampleur considerable entre l’instant ou j’en ai entendu parler Afin de la premiere fois, on voit six ou sept ans, ainsi, maintenant. Notre fonctionnel s’est propagee a une vitesse exponentielle. J’avais donc besoin d’ecrire dans ce sujet d’actualite, De surcroi®t et puis present dans la societe. Et d’un angle d’approche litteraire, le sexe et la drogue sont des themes assez recurrents chez moi. Ca fera quelque peu cliche de dire ca, mais ca me touche en direct. Je traite nombre des addictions, avec des personnages victimes de leurs obsessions, de leurs pulsions et qui ont de la peine a affronter leur corps.

ELLE. Comment avez-vous mene l’enquete ?

J. Z. Je n’ai pas mene d’enquete, je ne suis gui?re journaliste. Je prefere aller par des themes en que je connais de l’interieur et que je developpe par la suite dans mes romans. Pour ecrire votre livre, je me suis uniquement appuye sur les gens que je connaissais deja et qui gravitent autour de votre univers. J’ai d’ailleurs decouvert le chemsex grace a mes fri?res travailleur du sexe. Il se drogue pendant son activite mais aussi en dehors : autant vous dire qu’il est tout moyen sous substance.

ELLE. Mes descriptions paraissent si precises qu’on a parfois de la peine a croire que c’est 1 roman. Ou s’arrete la fiction dans « Chems » ?

J. Z. J’aime bien qu’on me pose cette question, ca souhaite dire que j’ai bien fait mon taf. L’univers que je decris est vrai : c’est vraiment celui des chemsexeurs, on peut retrouver les memes confortables, analogues services, le meme microcosme. Neanmoins, la trame narrative est fictive. Le narrateur est quelque peu moi mais votre n’est nullement moi, meme si j’y ai mis du vecu. Alors, ca cree le flou. Disons que c’est une fiction realiste.

ELLE. Au livre, le personnage principal tombe minimum a peu dans la spirale d’une drogue, tel dans telecharger bbpeoplemeet le film « Requiem for a dream ». Votre roman a-t-il une vocation preventive ?

J. Z. Depuis sa parution, je comprends le aspect preventif. Mais a la base, je ne l’ai pas trop ecrit en pensant a ca. J’ai eu des retours d’individus, notamment Frederic Beigbeder, qui m’a dit que ca lui avait donne envie de tester. Pour Quelques j’en fais l’apologie, pour d’autres c’est de la prevention. Je confie notre livre au lecteur et il en fait votre qu’il veut. Je ne me pose pas la question d’la morale, meme si j’ai des valeurs et des principes. Sur la drogue, je n’ai moyennement d’avis. J’aime beaucoup l’idee d’etre 1 passeur d’emotions, qui met dans une ambiance de degout ou d’effroi. Mon but premier, c’est de raconter 1 univers.

Johann Zarca, auteur de « Chems » (ed. Grasset) © JF PAGA

ELLE. En filigrane, on comprend quand meme que votre n’est pas une fonctionnel sans danger. Quels seront les risques ?

J. Z. Le premier danger, c’est l’overdose, comme le mari du politique Jean-Luc Romero, decede en 2018. Ensuite, il y a le risque d’attraper des maladies : des gars couchent avec des dizaines de partenaires en meme temps et oublient des fois de s’abriter, ils ne font pas attention. Il y aussi l’absence de consentement. Pendant le #MeTooGay, sur Twitter, beaucoup evoquaient des abus pendant des soirees chemsex : surpris qu’ils n’etaient pas vraiment conscients, nombreux ont fera des trucs qu’ils ne voulaient jamais faire. Dernier danger : ca plombe totalement la sexualite. Di?s que les mecs arretent le chems, le sexe sans drogue leur parait fade. Comment retrouver une sexualite apres des annees d’utilisation d’articles qui trafiquent le plaisir ?

ELLE. Vous evoquez a beaucoup de reprises le slam, composante intrinseque du chems. En quoi consiste une telle pratique ?

J. Z. Notre slam, c’est la prise de drogue en intraveineuse. Autrefois relaye a la rue, le chems marque le grand retour de votre fonctionnel. Ils font des personnes completement inseres dans la societe, qui ont une activite, et qui le week-end font des party chems et vont se slammer. C’est fort frequent. Et c’est la derniere etape, parce que c’est votre potentiel addictif bon nombre plus puissant que le est.

ELLE. Au livre, un des personnages explique que le chems, c’est le « sida numero deux ». D’ou tirez-vous une telle analyse ?

J. Z. Nous sommes quelques a penser qu’on est au debut d’une crise. Le chemsex s’apparente, par rapport aux associations, a un deuxieme sida en termes de fleau dans la communaute gay. Il rappelle l’epidemie du VIH. Pour moi, ca evoque surtout 2 choses d’une agence : le culte de la performance et du plaisir perpetuel. J’imagine que Notre pornographie a eu un impact dans une telle recherche en jouissance performative.

ELLE. Selon vous, quand reste ce que les pouvoirs publics s’occuperont de votre theme ?

J. Z. Tant que le chems etait cantonne a la communaute gay, le sujet n’interessait nullement. Mais comme je l’ai devoile, ca se generalise. Avec votre roman, j’ai rendu accessible votre univers, ca sort du cadre militant. Notre livre marche pas mal, je vois bien que les consciences commencent a s’eveiller.

« Chems », editions Grasset, 18€50

Besoin d’aide ? Aides a foutu en place une ligne speciale chemsex dans WhatsApp ou Signal au 07 62 93 22 29, disponible 24h/24.

