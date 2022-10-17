Casino Pin Up – официальный сайт игрового клуба

Pin Up casino начало свою деятельность в 2018 году и практически сразу вошло в рейтинг лучших игорных пин ап официальный заведений. Гемблеров привлекает наличие международной лицензии, большой выбор игровых аппаратов и игры с настоящими дилерами. Клуб Пин Ап предлагает своим клиентам испытать удачу в лицензионных слотах и активировать начальные бонусы после регистрации.

Бонусная политика в казино Pin Up

Система поощрения в клубе сильно отличается от бонусных программ конкурентов. Новые игроки могут рассчитывать на щедрые подарки сразу после создания аккаунта. С помощью бонусных баллов они могут увеличить размер своего выигрыша.

В данный момент в клубе Pin Up доступно 2 вида вознаграждений:Бонус 100%. Начисляется к первому депозиту и составляет не более 25 000 рублей. На отыгрыш действует вейджер х50. Выполнить условия необходимо в течение 72 часов, после чего выигрыш будет конвертирован в реальные деньги, Фриспины. Если сумма первого пополнения составила от 2000 рублей, гемблер получают 250 бесплатных вращений: 50 FS сразу и по 40 FS в течение 5 дней.

Акции в клубе Pin Up

Для активных игроков предусмотрены регулярные бонусы, в том числе возврат части проигранных средств по пятницам. Геймеры могут активировать промокоды на ценные подарки. Найти рабочие промокоды можно в сообществе Pin-Up в Телеграм и в почтовой рассылке от промо-отдела.

Регистрация в казино Pin Up

Всем посетителям предлагается опробовать слоты бесплатно и без регистрации. Играть на деньги можно после создания аккаунта. Процедура максимально упрощена и занимает минимум времени.

Пользователям предлагается два варианта регистрации на официальном сайте казино Pin-Up: по электронной почте, по номеру телефона.

Регистрация в казино Pin-Up

При регистрации необходимо выбрать основную валюту счета, придумать надежный пароль и согласиться с правилами заведения. После отправки заполненной формы на обработку остается подтвердить аккаунт с помощью ссылки из email от службы поддержки.

Перед выводом первого выигрыша необходимо заполнить игровой профиль и пройти верификацию — загрузить в личный кабинет фото паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

About Michelle Catherine Michelle is co-founder, editor and #1 fan of Woolf Woolf. She lives 50% of her life in the real world, and the other 50% on twitter. Michelle is into recreational feminist problematising, vintage decadence, cycling, swing-dancing, and cultivating her Bettie bangs.