Bonjour je vais vous presenter ce fanfic je vous previens c’est assez hot je tiens aussi a preciser que celui-ci n’est aucun moi aller bonne lecture

j’habite un petit village d’ile de France avec faire mes parents, ainsi, j’ai tel voisin mon meilleur ami que je connais depuis la primaire. Nous avons connu le college et le lycee, ainsi, une telle annee nous avons passe le bac ensemble. lui le petit frere et ses parents vivent dans uns grande maison a cote de chez nous, et j’avoue y passer beaucoup de temps libre. Depuis mes 14 15 ans je fanstasme via sa mere une brune tres sensuelle a toutes les cheveux mi longs , un tantinet ronde juste ce qu’il faut elle devra faire 1m62/63 et 64 kg j’imagine. Elle 42ans et un cul qui me fait bander en permanence. Elle a aussi une superbe paire de seins qu’elle sait mettre en valeur en portant de la maille pull beaucoup moulants, ou des debardeurs bien cool. Comme elle n’est pas du genre pudique, il m’est arrive de la voir ( quand je passe la nuit chez eux) en peignoir, en nuisette en mini short, ainsi, a chaque fois je me demandais ce qu’il pouvait y avoir dessous. En plus comme desfois elle ne a aucun sg je pouvais voir ses seins bien lourds balotter et ses tetons pointer. J’ai souvent reussi a prendre des photos d’elle habillee ( et oui j’aurai aime a poil mais j’ai jamais reussi) , et en les regardant avec ses formes mises en valeur par ses vetements moulants , je me branlais tres souvent via elles. Et puis cette annee de nombreuses choses ont changees. La suite si vous voulez

Aucun reponse ? bon je continu tel meme

voila moyen du bac on passe les epreuves d’ailleurs le temps des resultats arrive, on se donne rendez-vous avec les copains pour voir des panneaux de resultat, le pote Jean, lui se fait emmener via nadege sa mere . J’ai voiture arrive et jean descend suivi de nadege . Pour l’occase cette dernii?re a mis votre corsaire moulant qui lui met en valeur ses hanches ses cuisses et surtout le cul, en haut un petit debardeur blanc a bretelles et pas de sg. et de superbes chaussures ouvertes a pompes .En la voyant arrivee par nous ses tetons qui semblent traverser son debardeur, ses seins bien volumineux qui bougent a chaque pas, je commence a sentir une travaille par rapport i mon entrejambe. Bientot je bande tellement, que mon jean me serre et que ca fera mal. Elle arrive me fait la bise . Elle reste si proche et ma vue se perd dans le decolete ample de son debardeur qui me laisse apercevoir le haut des seins. Ouah quelle paire. J’arrete en mater de peur qu’elle me surprenne. On regarde nos resultats, c’est bon ouf on l’a. On discute , et avec jean on se met d’accord Afin de se voir le lendemain matin chez lui. Et la pendant qu’on discute, nadege s’accroupit pour prendre son portable qui etait dans son sac a ses pieds. Hum quelle vision, son haut blanc et si ample que je decouvre enfin ses seins ils sont si excellent volumineux en poires et l’oreolle et le teton apparaissent. j’en peux plus, J’me deplace un tantinet et je vois le panti descendre quelque peu laissant apercevoir le string blanc le commencement de sa raie et le haut de ses fesses. J’en pourrais plus je recommence a grossir au sein d’ mon calecon. Je me sens gene je detourne tres vite mon regard , de toute maniere elle a retourne son portable et se leve. Ils ‘en vont , J’me retrouve au milieu des autres et a les entendre, y a gui?re que moi qui la trouve bandante. Mes commentaires sur son cul, ses seins et dans quelle position elle doit etre la meilleure fusent. En rentrant i la maison je n’en pouvais plus je monte dans ma chambre, retire vite mon pantalon et me branle en pensant a cette dernii?re. Je m’imagine lui retirer son bas lui caresser les seins , je me vois lui enlever le corsaire et la, decouvrir ce string qui lui rentre dans ses enormes fesses. Je me demande si elle est epilee ou avec des poils. Hum ce pourrait i?tre bon qu’elle soit jamais entierement epilee qu’elle reste une excellente chate entretenue. A une telle pensee je rebande i nouveau plus dur je continue a me branler, J’me vois lui lecher, lui bouffer la chatte, puis la prendre les jambes ecartees ses seins contre moi, et la J’me lache j ejacule dans ma main. Que j’aimerais que votre soit en elle. Je n’est gui?re arrete de penser a elle le etant de la journee, ainsi, le jour J’me couche en me masturbant, en pensant a demain. Je la verrai c’est sur je me leverai d’excellente heure comme ca j’y serai d’excellente heure, ainsi, qui sait, et puis le mari part bosser tres tot. A 18ans j’habite i nouveau puceau ( trop timide au milieu des filles) j’aimerais que votre soit i§a qui me depucelle. En plus j’habite sur que mon sexe lui plairait sans me vanter Il semble assez gros et long. je passe la nuit a ma branler en pensant a elle J’me vois la faire jouir dans l’integralite des positions, je m’imagine deja des situations ou je lui avouerai que je ne pense qu’a cette dernii?re, a le corps, qu’a la prendre. Le reveil sonne 7h00 vite je me leve, me douche m’habille et me voila pret a rendre visite a mon pote, ainsi, surtout a sa maman.

toujours aucun reponse un peu decu mais bon en meme moment avec tout des topic je comprend je continu a poster

mon reveil sonne, je me leve tout d’un bond apres une nuit trop courte. Je suis impatient, J’me douche vite vite, et m’habille. Je ne tiens gui?re a renouveler l’experience de la veille et etre trop serre, j’opte concernant un calecon histoire d’etre a l’aise si J’me mets a bander un jogging et un tee shirt. Me voila pret, Il semble 8title5 je me rends chez mon pote. Je sonne a l’interphone, j’entends nadege me repondre, le portail s’ouvre et elle me dit que la porte datingmentor.org/fr/victoria-milan-review/ est ouverte de rentrer. En pensant qu’elle reste pourra etre occupe a prendre sa douche et qu’elle est nue J’me mets a avoir une errection d’enfer. J’ouvre la porte je revient au salon, elle me dit de rentrer et je la vois dans la cuisine. Elle n’est pas nue mince. Je m’approche et je vais lui faire la bise.

