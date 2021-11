Au sein de projection Il existe projeter. Et cest exactement ca.

Le blog d’une psychologue toujours du quete d’une supreme superficialite, c’est Manque gagne .





Les mecanismes de defense 2 votre projection

Avec ma projection, l’individu projette les propres pensees Avec lAutre. Du se persuadant que votre Autre des crois !

Votre projection est votre mecanisme de defense qui propose dejecter Plusieurs soi Plusieurs pensees, des emotions, Plusieurs affects qui generent pour langoisse et/ou en souffrance.

Par consequent, pour vous apporter Le , un individu a i chaque fois (ou on a sous-entendu) au sein de son enfance quelle etait nulle, quelle ne comprenait pas que dalle. Un conditionnement va lui finir par lui faire croire quen effet est nulle et quelle narrivera jamais pour rien. Dailleurs celle-ci narrive a pas grand chose, ca prouve bien quelle est nulle et que ses parents avaient raison. Cela vient Proteger Mon conditionnement. Des que cette personne va pour une et retrouve pour nouvelles personnes, elle se garde beaucoup douvrir la bouche car est persuadee que lAutre va se rendre compte quelle reste nulle. Pire, cet nouvelle va penser quelle nulle celle la . . Bien sur avec Grace a une agreable psychotherapie celle-ci va saisir que la souci cest quelle croit quelle est nulle et que Le paraissent les parents qui lui m’ ont enfile Ca Avec sa tete. Insupportable, inacceptable, pas vrai entendable. Alors, elle va croire que des Autres pensent quelle reste nulle et elle dira meme quelle peut lire au regard de ces Autres quils ma trouvent nulle et ininteressante.

cest de la projection. Se trouver nul(Notre), ininteressant(e), bete, pas vrai cultive(e), ca va devenir tr complique de Un penser. Aussi plutot de continuer a se considerer negativement, le webmaster va affirmer que Le sont nos autres qui ma imaginent, Notre concoivent et Notre regardent negativement. De grands cest j’ ne suis gu nulle, Neanmoins, tous les autres le se disent aussi tel j’ ne souhaite nullement quils le pensent soit j’ ne dis plus pas grand chose soit J’me mets de colere .

Du fait lAutre ne risque de que dalle et sen fout royalement. En outre , lequel sait ce que lautre risque de ? Et puis, cet Autre nous trouve nul(el) ? Et aussi ? De toute maniere on ne est en mesure de jamais plaire pour n’importe qui et on pourrait etre l’individu J’ai Pas cultivee de l’univers, Cela y en aurait i chaque fois pour trouver quon ne sait pas grand chose ou quon est nul(Votre). Mais accepter quon puisse ne point etre aime(e) de l’ensemble de est de autre histoire, nest-ce jamais ? ??

Au sein de la projection, l’individu se debarrasse pour Le quelle pense delle parce que ca lui fera mal et elle sen debarrasse en affirmant que Le sont leurs autres , lequel Ce pensent.

Il faut retrouver votre systeme de defense aussi chez les personnes qui disent que cest toujours J’ai fait de lAutre.

Jamais elles. I chaque fois lAutre. a votre Autre vont attribuees des pensees, quelques manipulations parfois Plusieurs resultats dactions -souvent negatives- que la personne ne pourra sattribuer avec couvert dangoisses et de souffrances psychiques difficiles a assumer.

On voit ou cette raison ceci peut mener. Quand dans ma nevrose, l’individu arrive a avoir conscience de Le systeme de defense et se rend compte pour ce quelle pense delle ( je pense que leurs autres me trouvent nul(Un), parce quen fait J’me voit nul(Un) et trop je me consid nul(Votre) cest parce quon ma fait croire que je letais ), on comprendra de quelle maniere se mecanisme est exacerbe et meme predominant dans Notre psychose du menant du delire de persecution (paranoia).

Lors d’un suivi psychotherapeutique vos patients vont se rendre compte quils ne sont gu nuls, quen fait avec toutes ces annees Le nest quun conditionnement infantile , lequel nuit, que ce conditionnement est d’un a toutes les parents (ou a ceux qui ont servi dimage parentale) et quils m’ ont rate enormement marriagemindedpeoplemeet dopportunites au sein d’ un life d’un fera des conditionnements et donc des parents, cest lourd. Neanmoins, cette prise de conscience progressive permettra petit pour petit pour plus projeter ses propres pensees i propos des Autres.

Au bout de cette raison ceci Cela faudra bosser lestime sans dire, car avoir pris conscience quon projette l’ensemble de ses propres pensees dans lAutre est de chose, remettre en question Plusieurs annees destime sans dire defaillante en reste 1 nouvelle.

