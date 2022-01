5 cosas que De ningun modo han sobre realizarse primeramente o despues de tener sexo

Guardar la cena o la cama en la cual ocurre el coincidencia, dentro de las claves para el bienestar familiar

En la cama, como en la lucha, al completo vale. Sin embargo, inclusive para las amantes mas avezados, hay episodios involuntarios que podri­an suponer pequenas tragedias, especialmente si nuestro acompanante lo es por primera vez. Tenerlo todo calculado al milimetro es irrealizable y, especialmente, supone una cortapisa de el disfrute, No obstante Tenemos fallos que se podri?n solventar con facilidad para impedir un mal trago. He aca cinco de ellos que conviene no cometer en las momentos previos o posteriores al armonia familiar. Si todavia de este modo, suceden, tomeselo con filosofia la ciudadania suma lugares.

1. Nunca cene alimentos con demasiada fibra

Por muy defensor sobre la alimento saludable que sea, los cereales completos y las legumbres podri?n jugarle la mala pasada. “Contienen polisacaridos complicadas sobre digerir por el cuerpo humano. Consumidos en abuso podri­an fermentar en el estomago desplazandolo hacia el pelo ocasionar gases”, advierte Liliana Velasquez, nutricionista en los centros sobre medicina estetica Cristina Alvarez. En sintonia, pocas cosas son tan sonrojantes igual que una sonora flatulencia en medio sobre la enfrentamiento. Aunque a lo hecho, pecho… y no ha transpirado significado de el humor. Con el fin de Vargas, “bromear referente a todo trastorno durante el evento sexual le resta gravedad y no ha transpirado favorece a fortalecer el emboscada comunicativo y no ha transpirado sobre empuje con la otra persona”. Tampoco se vaya al polo opuesto, las comilonas descomunales provocan el identico efecto. “Los vi­veres ricos en grasas saturadas conllevan una extendida desplazandolo hacia el pelo tediosa digestion”. Tambien de impresion sobre pesadez, cuanto mas lapso esten las viandas retenidas en su tracto intestinal, mas oportunidades de que se formen molestas burbujas sobre viento.

2. No abuse del alcohol

Beber una copa desinhibe y facilita el acercamiento al contrario. Y inclusive ahi. Conveniente no seguir empinando el codo por motivo de que copular ebrio complica mucho la trabajo. “El alcohol deprime el buen funcionamiento del metodo nervioso. Lo cual implica que las mensajes desde las porciones erogenas llegan mal al cabeza y a la inversa, dificultando la eyaculacion y el orgasmo”, apunta la sexologa Madeleine M. Castellanos en su libro Wanting to Want. En caso de que usted es chica sepa que la misma cuanti­a de alcohol le va a perjudicar mas que a las colegas varones. Por 2 razones seguramente pese menor que ellos asi­ como su cuerpo humano posee menos agua que el viril.

3. Nunca lleve a cabo contorsionismos innecesarios

Casi un 25% sobre la colectividad padece dolor lumbar, segun el Instituto Nacional sobre Estadistica (INE), patologia que puede efectuar muy molestas las relaciones sexuales. “Tradicionalmente las medicos recomendaban a las mujeres afectadas entrenar separado la postura de la cuchara [los dos miembros sobre la pareja sobre bando, mirando al liga] Con El Fin De reducir la compresion referente a las nervios sobre la seccii?n. En la actualidad hemos descubierto que puede ser la peor”, apunta Natalie Sidorkewicz, del seccion de Ciencias Aplicadas sobre la Universidad de Waterl (Canada). Su equipo acaba de generar un atlas con las cinco posturas menos dolorosas en caso sobre lesion, dentro de las que se incluyen el propagador, “sobre al completo, poniendo la almohada pequeno la espalda de mantenerla en una emplazamiento mas neutra”, o la cuadrupedia apoyandose en las manos, “nunca en los codos”.

4. Nunca haga la cama con sabanas blancas

En caso de que participa una mujer, hay un 17% de oportunidades de que el oportuno aproximacion se produzca a lo largo de el periodo de ella, No obstante ninguna persona ha sobre preocuparse esta posicion nunca impide el sexo con penetracion. “Es mas, debido a las cambios hormonales, a algunas feminas les aumenta la libido. Asi­ como el climax aparte de ser, en determinados casos, demasiado mas agudo, al descargar endorfinas, disminuye las dolores propios sobre la regla”, senala Lucia Vargas, psicologa especializada en sexologia asi­ como trastornos sexuales de Doctoralia. Dicho lo cual, es probable que la mezcla de fluidos deje el sitio un poco achurretado. Y no ha transpirado pero no existe que avergonzarse de alguna cosa natural, unas sabanas de un discreto color marsala (Hay diferentes opciones igual sobre utiles de acabado felino, negro, rojo emocion o lila) rebajaran magnitud a la decorado.

cinco. Al culminar, nunca se escabulla al banera a hurtadillas

Cuando acabe, seri­a probable que ambos sexos necesiten urgentemente ir al banera. “El pretension de orinar se dispara cuando la vejiga alberga unos 150 cc de limpio. No podri­a ser se haya llenado durante el acto, sino que puede que debido a tuviera cierta cantidad de agua No obstante con la excitacion previa nunca lo notara”, describe la urologa Pamela Ellsworth en The Little Black B k of Urology (El minusculo Libro Negro de la Urologia). Aparte sobre necesario, es un mueca conveniente ir al excusado despues de el coito seri­a conveniente para las chicas, ya que la anatomia femenina, con el recto extremadamente cerca de la uretra, las realiza 10 veces mas propensas a contraer la infeccion sobre circulacion urinario, especialmente con el ajetreo desplazandolo hacia el pelo la lubricacion, debido al circulacion de las bacterias fecales. Mismamente lo recomiendan desde el foco de noticia sobre la Cistitis. Eso si, saltar sobre la cama solo traspasar la camino sobre meta puede desconcertar an el companero. “nunca se escabulla igual que En Caso De Que exteriormente delito. Expliqueselo a su pareja con naturalidad”, apunta Vargas.

